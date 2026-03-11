Von der Leyen dice que el diseño del mercado eléctrico funciona pero sugiere un tope al precio del gas

La reciente guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado que el costo del gas aumente en un 50% y el del petróleo en un 27%, lo que ha supuesto para los contribuyentes europeos un gasto adicional de 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en solo diez días. Este incremento de precios, detallado por Ursula von der Leyen, evidencia la repercusión directa que los conflictos internacionales tienen sobre la economía del bloque europeo, según informó la propia presidenta de la Comisión Europea, citada por el medio de referencia.

Durante una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Von der Leyen explicó que el sistema actual del mercado eléctrico en Europa, basado en un modelo marginalista en el que el gas suele determinar el precio final de la electricidad, ha demostrado resiliencia y cuenta con un respaldo generalizado. De acuerdo con lo consignado por los propios eurodiputados y replicado por diferentes medios, la mandataria defendió la eficacia del sistema vigente, aunque reconoció la necesidad de minimizar el impacto del coste del gas en el precio de la electricidad. Von der Leyen señaló: “En general, el diseño actual del mercado ha dado resultados y existe un apoyo generalizado al sistema actual. Sin embargo, es crucial que reduzcamos el impacto en el coste cuando el gas fija el precio de la electricidad”.

Tal como publicó el medio, la presidenta anunció que la Comisión Europea está desarrollando varias alternativas para presentar a los líderes del bloque durante la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que está programada para celebrarse los días 19 y 20 de marzo en Bruselas. Entre las opciones que se analizan figura la posibilidad de subvencionar o imponer límites al precio del gas, junto con una mejor gestión de los acuerdos de adquisiciones conjuntas de energía y el fomento de los contratos de suministro a largo plazo.

Según detalló el medio, tras la última cumbre informal de líderes europeos en febrero, Von der Leyen había anticipado que el modelo marginalista del mercado eléctrico fue objeto de un intenso debate entre los 27 miembros de la Unión. En aquella oportunidad, la presidenta ya había avanzado la intención de llevar “varias opciones” a la siguiente reunión, con el objetivo de evaluar si resulta conveniente profundizar en una nueva reforma del sistema —que recientemente fue revisado en 2024— o si el diseño vigente continúa proporcionando los resultados esperados para el conjunto de los Estados miembros.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, Von der Leyen subrayó que el conflicto en Oriente Próximo ya está repercutiendo en los precios de la energía en Europa. No obstante, matizó que las medidas adoptadas en años recientes han reducido la dependencia europea de las importaciones de combustibles fósiles y están comenzando a rendir frutos. Así lo expresó durante su comparecencia: “Europa es hoy menos dependiente de las importaciones fósiles que antes y está dando sus frutos la decisión de diversificación”.

La presidenta aclaró, según señaló el medio, que esta reducción de la dependencia no equivale a inmunidad frente a fluctuaciones internacionales. Von der Leyen destacó que “esto no significa que estemos inmunizados contra los golpes sobre los precios. Los precios de la energía son mundiales”. En este sentido, advirtió que toda medida tomada por el bloque, mientras se sigan importando combustibles fósiles de zonas geopolíticamente inestables, mantendrá a la Unión Europea en una condición de vulnerabilidad y dependencia.

El medio citó el análisis económico de la presidenta de la Comisión sobre cómo las crisis internacionales pueden influir de manera casi inmediata en el presupuesto europeo destinado a energía. Von der Leyen hizo especial hincapié en los 3.000 millones de euros que ha supuesto el sobreprecio para la ciudadanía europea durante los primeros días de conflicto reciente. La dirigente afirmó: “Si lo traducimos a euros, los diez días de guerra ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles. Es el precio de nuestra dependencia”.

En cuanto a las alternativas que analizarán los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre, el medio mencionó que la Comisión contempla propuestas como la subvención directa o la imposición de un tope al precio del gas, así como estrategias que permitan optimizar los contratos energéticos de larga duración y mejorar la eficacia en las compras regionales conjuntas. Estas posibilidades buscan atender el impacto de los precios en los consumidores y garantizar estabilidad en la provisión energética de la Unión.

La información publicada señala que la reciente reforma del sistema eléctrico europeo, revisada en 2024, permanece en debate entre los Estados miembros y los organismos comunitarios. Los líderes europeos deberán decidir si el modelo marginalista continuará o si resulta necesario propiciar un nuevo ajuste normativo para responder con mayor eficacia a los riesgos relacionados con la seguridad energética y la volatilidad del mercado internacional de combustibles.

Von der Leyen remarcó que, pese a la diversificación y las medidas para reducir la dependencia del gas o el petróleo importados, mientras la Unión Europea no consiga una autonomía real, el bloque seguirá afrontando sobresaltos en los precios que afectan tanto a la economía como al bolsillo de los ciudadanos. Los datos y declaraciones difundidos por la presidenta y recogidos por el medio subrayan que la gestión de la emergencia energética se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda de la cumbre europea.