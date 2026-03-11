Trump afirma haber destruido casi todos los barcos minadores iraníes en Ormuz en una noche

Washington, 11 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE.UU. ha destruido "en una sola noche" casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido destruida desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", insistió. EFE