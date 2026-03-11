Rodalies restablece "parcialmente" el servicio de la R3 de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona)

Rodalies ha restablecido este miércoles "parcialmente" el servicio de la R3 entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona) con una oferta de circulaciones en tren del 50% respecto a la existente antes del 20 de enero, día del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y por el que se detuvo el servicio para revisar la red.

Con la implementación de la oferta ferroviaria, aunque reducida, se da "una nueva posibilidad" de desplazamiento mientras se sigue trabajando por recuperar toda la oferta y el tramo entre Ribes de Fresser y Ripoll (Girona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Por ello, el servicio en tren convivirá con el servicio alternativo por carretera que había entre estas estaciones.

Debido a las limitaciones de velocidad que todavía existen en la línea por los trabajos de mejora de la infraestructura y al aumento de las horas de mantenimiento por parte de Adif, la circulación ferroviaria en este tramo tendrá un incremento de los tiempos de trayecto respecto al horario habitual.

Han señalado que se sigue trabajando para eliminar las limitaciones temporales de velocidad y así recuperar los tiempos de trayecto, oferta y horarios.