Agencias

Rodalies restablece "parcialmente" el servicio de la R3 de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona)

Guardar

Rodalies ha restablecido este miércoles "parcialmente" el servicio de la R3 entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona) con una oferta de circulaciones en tren del 50% respecto a la existente antes del 20 de enero, día del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y por el que se detuvo el servicio para revisar la red.

Con la implementación de la oferta ferroviaria, aunque reducida, se da "una nueva posibilidad" de desplazamiento mientras se sigue trabajando por recuperar toda la oferta y el tramo entre Ribes de Fresser y Ripoll (Girona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Por ello, el servicio en tren convivirá con el servicio alternativo por carretera que había entre estas estaciones.

Debido a las limitaciones de velocidad que todavía existen en la línea por los trabajos de mejora de la infraestructura y al aumento de las horas de mantenimiento por parte de Adif, la circulación ferroviaria en este tramo tendrá un incremento de los tiempos de trayecto respecto al horario habitual.

Han señalado que se sigue trabajando para eliminar las limitaciones temporales de velocidad y así recuperar los tiempos de trayecto, oferta y horarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elecciones colombianas dejan cientos de candidatos "quemados", incluido Álvaro Uribe

Infobae

Opositor venezolano Guanipa anuncia que Tribunal cierra causa en su contra por terrorismo

Infobae

Los ucranianos resisten los intensificados ataques rusos a trenes y vías ferroviarias

Infobae

Nexperia niega haber cortado el acceso a sus sistemas informáticos a su filial en China

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

El envío de equipamiento militar a Ucrania y la amenaza de interrupciones en el suministro global llevaron a países europeos a fortalecer alianzas industriales, aumentar la autonomía productiva y acelerar la modernización tecnológica ante posibles crisis geopolíticas y desabastecimiento estratégico

Europa incrementó un 210% la