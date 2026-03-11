Agencias

Proyectil desconocido impacta en otro barco cerca de Ormuz sin dejar víctimas, según UKMTO

Redacción internacional, 11 mar (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este miércoles de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) del noroeste de Dubái, en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Según la alerta de la UKMTO, el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida, y adelantó que la tripulación se encuentra "sana y salva", sin destacar impactos ambientales.

La agencia británica aseguró que las autoridades competentes están investigando el incidente, y reiteró su recomendación a los buques para que naveguen con precaución y comuniquen "cualquier actividad sospechosa".

Desde el 28 de febrero, cuando se iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y hasta hoy 11 de marzo, la UKMTO registró 17 incidentes que afectaron a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

De estos incidentes, cuatro fueron reportes de "actividades sospechosas", como escuchar o ver explosiones, y trece fueron ataques con impactos sobre embarcaciones.

La Organización Marítima Internacional lleva contabilizados siete marineros muertos a causa de dichos ataques.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula un 20 % del crudo mundial, está viviendo una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques contra las bases e intereses estadounidenses en el golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras que Washington insistió en que si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo por este punto estratégico, la ofensiva solo crecerá. EFE

