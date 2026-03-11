Meloni recalca que "no es cómplice" de la intervención de EEUU en Irán "al margen del Derecho Internacional"

El incidente en la escuela de Minab, donde un ataque aéreo estadounidense durante el primer día de la ofensiva dejó cerca de 180 personas fallecidas, en su mayoría estudiantes, marcó un punto clave en las críticas de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hacia la intervención militar en Irán. Según informó Europa Press, Meloni manifestó en el Senado italiano su objeción ante la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel y subrayó que su gobierno no es cómplice de acciones desarrolladas fuera del marco legal internacional.

La líder italiana intervino ante la cámara alta como parte de la preparación para el Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas los días 19 y 20 de marzo. De acuerdo con Europa Press, Meloni enfatizó que la administración italiana no se ha prestado a apoyar responsabilidades que corresponden a decisiones tomadas por otros estados. Recalcó que ningún gobierno europeo debe ser considerado culpable de las consecuencias económicas que la crisis pueda originar en ciudadanos o empresas del continente.

En su discurso, la primera ministra italiana vinculó la ofensiva estadounidense e israelí a una situación de crisis sistemática internacional, describiendo cómo las amenazas adquieren dimensiones cada vez más graves y se incrementan las intervenciones unilaterales de actores estatales. Según publicó Europa Press, Meloni expresó su preocupación ante la posibilidad de que Irán llegue a contar con armamento nuclear, asegurando que la comunidad internacional “no se puede permitir un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares”. Asimismo, advirtió sobre el desarrollo de la capacidad misilística iraní, la cual podría alcanzar objetivos tanto en Italia como en otros países europeos a corto plazo.

Italia mantiene su decisión de no implicarse militarmente en el conflicto iraní, según reiteró Meloni. Europa Press destacó que la mandataria subrayó la importancia de mantener los esfuerzos diplomáticos entre los países europeos para buscar la estabilización de la región. Calificó la guerra abierta en Irán como una de las crisis más complejas de las últimas décadas y declaró que la comunidad internacional debe actuar para evitar la proliferación de armas nucleares y el escalamiento del conflicto.

Durante su comparecencia, Meloni condenó el ataque contra la escuela de Minab, denunciando lo que describió como una “masacre de niñas en el sur de Irán”. Pidió rendición de cuentas para los responsables del bombardeo y afirmó: “Debe protegerse la seguridad de los civiles y los niños”. Estas declaraciones, publicadas por Europa Press, reflejan la preocupación italiana por la protección de la población civil en escenarios bélicos.

Otro foco de atención expuesto por Meloni fue la situación de los ciudadanos italianos afectados por las consecuencias inmediatas de la guerra, especialmente las interrupciones en el transporte regional. Según detalló Europa Press, la jefa de gobierno italiana subrayó la prioridad de garantizar la seguridad a decenas de miles de nacionales, así como de ofrecer asistencia a quienes han quedado varados. Meloni señaló que las iniciativas de repatriación permitieron el regreso a Italia de más de 25.000 personas, cifra facilitada por la cooperación internacional.

La mandataria transmitió su agradecimiento a los países del Golfo por la colaboración prestada durante el proceso de repatriación y reconoció expresamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a los servicios de inteligencia y al Departamento de Protección Civil italianos por el papel asumido en estas acciones, según consignó Europa Press.

A lo largo de su intervención, la dirigente italiana se distanció de manera firme de la estrategia militar escogida por Estados Unidos e Israel, remarcando que Italia no respalda ni apoya operaciones que omitan el derecho internacional. Subrayó la necesidad de distinguir las acciones unilaterales de los marcos multilaterales y recalcó la importancia de que las respuestas a crisis militares se ajusten a los estándares jurídicos internacionales aceptados.

Finalmente, Meloni reiteró la determinación de Italia de participar en los foros diplomáticos europeos, apostando por una vía de diálogo y cooperación continental para afrontar la escalada de tensiones en la región. Según subrayó Europa Press, la posición italiana se centra en salvaguardar tanto la estabilidad regional como la seguridad de la ciudadanía europea, evitando comprometerse con intervenciones armadas que puedan derivar en daños humanitarios y consecuencias económicas adicionales.