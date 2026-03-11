La Policía de Suiza descarta un acto terrorista en el incendio de un autobús con seis muertos

Las autoridades suizas continúan examinando las causas detrás del incendio registrado el martes en un autobús postal en Kerzers, al oeste de Berna, mientras han descartado cualquier vínculo con un acto terrorista, conforme a la información proporcionada por la televisión suiza RTS. El incidente dejó al menos seis fallecidos y cinco personas heridas, de las cuales tres presentan lesiones de gravedad, indicó la Policía cantonal de Friburgo.

Según detalló el medio RTS, el portavoz de la policía, Martial Pugin, afirmó que hasta el momento no existen elementos que indiquen la implicación de terrorismo en el incendio del autobús. Pugin aclaró que las investigaciones y verificaciones siguen en curso y que, actualmente, ninguna evidencia sustenta la hipótesis de un ataque extremista.

De acuerdo con lo reportado por RTS, el presunto responsable, residente en Berna, cuenta con antecedentes de inestabilidad psíquica y era conocido por las autoridades. Esta circunstancia ha llevado a los investigadores a evaluar de manera prioritaria una motivación voluntaria y aislada del incidente, señalan las fuentes consultadas por ese medio.

El incendio se desató en un autobús postal, un servicio que originalmente servía para la entrega de correspondencia y que en la actualidad conecta zonas rurales y áreas remotas de Suiza. Los primeros reportes, consignados por RTS, indican que el vehículo se hallaba completamente envuelto en llamas cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar. El cuerpo de Bomberos actuó para extinguir el fuego y llevar a cabo el rescate de las víctimas.

La Policía de Friburgo especificó que el despliegue de medios incluyó no solo a los Bomberos, sino también a un equipo médico compuesto por varias ambulancias y un helicóptero para atender a los heridos. Las tareas en el sitio continuaron durante varias horas, dado el estado del vehículo y la necesidad de recopilar pruebas para determinar la evolución exacta de los hechos.

RTS subrayó que la investigación aún permanece abierta, manteniéndose sobre la mesa diferentes líneas para esclarecer tanto las circunstancias inmediatas que favorecieron el incendio como las motivaciones del presunto atacante. Las autoridades enfatizan que, mientras persistan las dudas, la prioridad se centra en la atención a los afectados y en el esclarecimiento del origen del suceso.

El transporte público postal al que pertenecía el autobús incendiado forma parte de una infraestructura clave para la conectividad de regiones apartadas en Suiza. El impacto del siniestro se ha sentido de forma notoria entre los habitantes de Kerzers y las comunidades que dependen de este tipo de movilidad para sus desplazamientos cotidianos.

Mientras avanzan las investigaciones y el proceso de identificación de las víctimas y el presunto responsable, fuentes oficiales, citadas por RTS, insisten en la importancia de no alimentar especulaciones y han reiterado que hasta la fecha no se sostiene la pista de un ataque con motivaciones terroristas.

El despliegue de recursos en la zona permitió una reacción inmediata para contener el fuego y asistir a los heridos. La policía mantiene un cordón de seguridad en torno al lugar del incidente, al tiempo que se realizan las pericias correspondientes para informar a las familias de las víctimas y reconstruir el desarrollo de los hechos.

La colaboración entre cuerpos de seguridad, personal sanitario y servicios de emergencia se mantiene activa, según consignó RTS, mientras Kerzers y sus residentes afrontan las consecuencias del siniestro en espera de que las investigaciones arrojen resultados concluyentes sobre las causas y la responsabilidad en el incendio del autobús.