La Fiscalía de Polonia abre una investigación por trata de personas relacionada con el caso Epstein

La Fiscalía de Polonia ha abierto este miércoles una investigación por trata de personas en el marco de la trama polaca relacionada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tras la reciente publicación de los archivos del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"El inicio de una investigación permite realizar diligencias probatorias completas. Una de las primeras decisiones procesales será enviar solicitudes de información y pruebas a dos países europeos en el marco de la Orden Europea de Investigación (OEI)", ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El proceso se remonta al pasado 23 de febrero, cuando el fiscal Dariusz Korneluk designó a un equipo de investigación para llevar a cabo las primeras pesquisas sobre presuntas "actividades realizadas por un grupo delictivo internacional dedicado a la trata de personas y a delitos contra la libertad sexual" entre 2009 y 2019.

La investigación preliminar se centraba en una presunta trama liderada por ciudadanos polacos que, supuestamente, se dedicaban a "reclutar a adultos y menores mediante engaños", prometiéndoles un futuro empleo en el extranjero para posteriormente organizar su traslado fuera del Estado de Polonia y entregarlos a terceros "con fines de explotación sexual".

"Durante la investigación, los fiscales revisaron materiales publicados en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Los documentos analizados hasta ahora indican una sospecha razonable de comisión del delito de trata de personas, incluso en el territorio de Polonia", reza el comunicado.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, aseguró recientemente que había informaciones que apuntaban a una presunta red de tráfico sexual relacionada con Epstein en Cracovia, si bien hasta la fecha no se ha encontrado ninguna mención a personalidades de la élite polaca en los documentos, a excepción del tenista Wojciech Fibak.

Los tentáculos del caso Epstein han sacudido a la cúpula política y social de numerosos países europeos, incluidos Noruega y Reino Unido. El multimillonario estadounidense fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.