Agencias

Irán denuncia que la resolución de la ONU es una "injusticia flagrante" contra su país

Guardar

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció este miércoles que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad contra los ataques de Irán a países de Oriente Medio, que ignora los bombardeos de Estados Unidos e Israel, constituye una "injusticia flagrante" contra su país, "la principal víctima".

"Esta resolución es una injusticia flagrante contra mi país, la principal víctima de un claro acto de agresión", declaró el iraní ante el Consejo de Seguridad después de que el órgano respaldara ese documento y rechazara otro, presentado por Rusia, que instaba a "todas las partes" a detener los ataques.

Temas Relacionados

EFEIsraeli ambassadorUnited NationsUNMiddle East crisisIran conflictpress conferenceUNSC

Últimas Noticias

Hezbolá lanza la Operación Paja Devorada contra Israel

Al menos 630 personas han fallecido y más de 1.500 resultaron heridas en Líbano tras nuevos bombardeos de Israel, mientras crece la tensión internacional por los ataques recíprocos y las amenazas de intensificar la ofensiva en la región

Hezbolá lanza la Operación Paja

México va con "poder de negociación" a revisión del T-MEC y define primeros temas a debate

Infobae

Un dron ruso golpea un edificio de la Policía ucraniana y deja decenas de heridos en Sumi

Infobae

Petro dice que EE.UU. no invitó a Colombia, Brasil y México al Escudo de las Américas

Infobae

Ternium inaugura una escuela de 260 millones de reales con la presencia del presidente Lula

Ternium inaugura una escuela de