Global K-Beauty Brand Biodance acelera su expansión en Latinoamérica, destacado por el lanzamiento de Sephora México

PR Newswire

SEÚL, Corea del Sur, 11 de marzo de 2026

SEÚL, Corea del Sur, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La marca global de K-beauty Biodance está expandiendo rápidamente su presencia en toda Latinoamérica, consolidándose como una potencia en el mercado de cuidado de la piel. Impulsada por el crecimiento de la demanda internacional, la marca está ampliando activamente sus canales de distribución a través de asociaciones regionales clave con los principales minoristas, incluidos Falabella, Sokobox, Blush-Bar y Pigmento. Como hito clave en esta estrategia de expansión en la región, Biodance anuncia con orgullo su lanzamiento oficial en Sephora México.

El debut en Sephora México presenta una cartera exclusiva de 19 SKU que incluye su máscara de hidrogel, almohadillas de tóner, limpiadores y cremas. Esta línea está encabezada por el producto más icónico de la marca reconocido a nivel mundial, la máscara profunda Bio-Collagen Real. Tras superar los 174 millones de unidades vendidas en todo el mundo, esta mascarilla de hidrogel viral se ha asegurado el puesto número 1 en los principales canales globales, incluidos Amazon US y Europa, Olive Young (KR) y Sephora US.

Desde sus inicios, Biodance se ha ganado la reputación de ser una marca innovadora impulsada por la ciencia. Al combinar la biotecnología con formulaciones probadas por dermatólogos, sus productos limpios e hipoalergénicos están diseñados para fortalecer la barrera natural de la piel y proporcionar hidratación y elasticidad visibles. Este enfoque de inspiración clínica resuena profundamente tanto con los amantes del cuidado de la piel como con los profesionales de todo el mundo.

Esta expansión estratégica en Latinoamérica se alinea con la sólida trayectoria financiera de Biodance. La empresa creció de 24 millones de dólares en 2022 a 100 millones de dólares en 2024, un notable aumento del 240 % respecto al año anterior. Ante este rápido crecimiento, Biodance se ha fijado un ambicioso objetivo de ingresos de 400 millones de dólares para 2026, lo que refleja una fuerte confianza en la demanda mundial sostenida y en su capacidad de crecimiento operativo.

"América Latina es una región estratégica clave para nuestra próxima fase de crecimiento global", dijo un portavoz de Biodance. "Si bien nuestro lanzamiento en Sephora México es un gran paso, también refleja un mayor compromiso con los consumidores latinoamericanos. Tras el éxito récord de nuestra tecnología de hidrogel, con más de 174 millones de mascarillas vendidas, estamos expandiendo activamente nuestra línea integral de cuidado de la piel a través de diversos socios comerciales. Con ello buscamos ofrecer soluciones científicamente respaldadas que fortalecen las barreras en toda la región".

Para más información sobre Biodance, visite el sitio web oficial e Instagram para conocer las últimas actualizaciones y campañas globales.

[Sitio web]: https://biodance.com/?srsltid=AfmBOoqVyPY4ITLhWsZ2devY3xp_C_gfK9Q7Y09Q8BasUA8mgZDSDuyV

[Instagram]: https://www.instagram.com/biodance_global/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926815/03_600x300_Small_Banner__App.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/global-k-beauty-brand-biodance-acelera-su-expansion-en-latinoamerica-destacado-por-el-lanzamiento-de-sephora-mexico-302710777.html

FUENTE Biodance