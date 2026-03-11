El G7 apoya medidas proactivas de la AIE, incluido el recurso a las reservas estratégicas

(Actualiza con más declaraciones del ministro francés y con una puntualización de su departamento)

París, 11 mar (EFE).- Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado energético, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".

En un comunicado publicado este miércoles por la presidencia francesa del G7 un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión híbrida (presencial y por videoconferencia), los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE".

El grupo que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá indica que la reunión del consejo de administración de la AIE que se celebró la víspera ofreció a sus 32 países miembros "una oportunidad crucial para evaluar la seguridad actual de suministro y las condiciones del mercado".

"En principio -añaden en su comunicado- apoyamos la aplicación de medidas proactivas para hacer frente a la situación, incluido el uso de las reservas estratégicas".

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que el martes ejerció la presidencia de la reunión de los responsables de Energía del G7, al igual que el lunes la de titulares de Finanzas, precisó esta mañana en una entrevista al canal BFMTV, que la decisión no está tomada, puesto que corresponde a la AIE.

"Lo que queremos es que cuando la AIE lo decida colectivamente, se pueda aplicar", puntualizó.

En cuanto al objetivo, señaló que "hay que dar un mensaje muy claro de que si no se puede abrir el estrecho de Ormuz inmediatamente" se utilizarán esas reservas estratégicas, que dijo que suponen más de 1.000 millones de barriles de petróleo.

Hizo hincapié en que la gran incertidumbre que pesa sobre el mercado del petróleo es "la intensidad y la duración de la crisis" ante los problemas de abastecimiento de Asia, que habitualmente recibe el grueso del crudo que producen los países del golfo Pérsico, pero que ahora no lo reciben por el cierre por Irán del estrecho de Ormuz.

Por eso consideró que "hay que dar un mensaje muy claro de que si no se puede reabrir el estrecho de Ormuz inmediatamente, lo vamos a sustituir con otro petróleo que va a circular por el mundo".

También se refirió a que la reunión de los ministros de Finanzas del G7 del lunes pasado ya contribuyó a calmar el ambiente, al contemplar la posibilidad de recurrir a esas reservas estratégicas.

El precio del barril de brent, que se había disparado hasta casi 120 dólares en la noche del domingo al lunes, bajó unas horas después hasta poco más de 100 dólares, cuando empezó a circular ese escenario.

Las reglas de la AIE establecen que todos sus miembros tienen que disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular cuando se produce una interrupción de suministro.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este miércoles una reunión de los líderes del G7 para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, y en particular en los mercados de la energía. EFE