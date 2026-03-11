EEUU eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados "de forma segura" desde países de Oriente Próximo

La ocupación en los vuelos chárter organizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos no supera el 40%, lo que subraya que la demanda de asistencia entre los ciudadanos estadounidenses en Oriente Próximo se mantiene por debajo de la capacidad disponible. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades estadounidenses han puesto en marcha mecanismos para facilitar el retorno seguro de sus ciudadanos tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desencadenó una crisis regional y elevó los esfuerzos de evacuación.

El subsecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, citado por Europa Press, comunicó que más de 40.000 ciudadanos estadounidenses han logrado regresar a territorio estadounidense desde diferentes países de Oriente Próximo desde el inicio del conflicto. Johnson precisó que la mayor parte de estas salidas se han concretado tras poner en marcha más de veinte vuelos chárter gestionados por el gobierno, además de operativos terrestres. El funcionario destacó que, si bien la disponibilidad de vuelos comerciales ha mejorado, los medios de transporte gestionados por el Departamento de Estado se mantienen activos para quienes precisan asistencia adicional.

De acuerdo con Europa Press, Johnson señaló que muchos de los estadounidenses que han solicitado inicialmente ayuda optaron por no aprovechar los medios proporcionados por el Departamento, prefiriendo permanecer en la región o usar alternativas comerciales por cuestiones de conveniencia. Aun así, las autoridades han entregado asistencia directa a más de 27.000 personas fuera del país, que incluyó recomendaciones de seguridad y apoyo específico en materia de viajes.

El medio Europa Press detalló que la conjunción de vuelos chárter y operativos terrestres sigue en funcionamiento pese al aumento de alternativas comerciales en la zona. El subsecretario Johnson subrayó que actualmente hay una amplia disponibilidad de asientos en los vuelos fletados por el gobierno estadounidense, proporcionando así una opción segura para la evacuación, aunque la ocupación de estos vuelos permanece por debajo de la mitad de la capacidad total.

El Departamento de Estado, según consignó Europa Press, ha reiterado que su esfuerzo se concentra en mantener el apoyo activo a cualquier ciudadano estadounidense que exprese el deseo de abandonar Oriente Próximo. Esta asistencia se mantiene abierta en tanto persistan los riesgos derivados de la escalada militar, destacando el compromiso de Washington con la seguridad de sus nacionales en el extranjero.

La actual situación surge tras la ofensiva ejecutada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que coincidió con negociaciones entre Washington y Teherán orientadas a un acuerdo nuclear. Europa Press informó que la acción militar ha dejado un saldo de más de 1.200 fallecidos en territorio iraní, según cifras de las autoridades de ese país, incluyéndose entre los muertos al líder supremo, varios ministros y altos militares. Las autoridades iraníes han respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en varios países de la región, entre ellos bases militares.

El reporte de Europa Press también menciona que, en términos generales, no existe hasta el momento una perspectiva clara de que las negociaciones puedan derivar en un alto el fuego o en la conclusión definitiva del conflicto. Las operaciones de evacuación permanecerán activas mientras se mantengan las condiciones de inestabilidad y persista la posibilidad de nuevos ataques o represalias que pongan en riesgo a la comunidad estadounidense en Oriente Próximo.

La información recogida por Europa Press expone también que, a pesar de la magnitud del operativo, la demanda de asistencia directa ha sido considerablemente menor que la capacidad ofrecida por Estados Unidos. El Departamento de Estado calcula que la política de mantener vías de evacuación abiertas responde a la necesidad de adaptar la respuesta oficial según la evolución del conflicto y de las rutas comerciales disponibles, dejando abierta la posibilidad de ampliar o reducir esfuerzos según las circunstancias.

En sus declaraciones, Johnson enfatizó que la prioridad sigue siendo facilitar una opción segura a los ciudadanos estadounidenses afectados por la crisis regional, independientemente de si eligen vuelos comerciales o las alternativas facilitadas por el gobierno. Las autoridades monitorean de cerca la situación para responder de forma inmediata ante eventuales cambios en la seguridad regional o flujos migratorios derivados de la crisis política y militar.