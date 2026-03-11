Detienen en Ecuador a un cubano requerido por EEUU y señalado de pertenecer a Los Choneros

Quito, 11 mar (EFE).- Un ciudadano de nacionalidad cubana, señalado como presunto integrante de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, fue detenido este miércoles en Quito al estar requerido por Estados Unidos con cargos de narcotráfico y contar con una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el detenido, identificado como Reinel V., fue arrestado por el Ejército ecuatoriano durante un operativo militar realizado en El Inca, un populoso sector del norte de la capital ecuatoriana.

De acuerdo al Gobierno, el arrestado presuntamente coordinaba envíos de droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la "guerra" a las bandas criminales, catalogadas por el Gobierno como "terroristas" por estar detrás de la peor crisis de violencia del país, que se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Pese a esta declaratoria, el 2025 fue el año más violento de la historia de Ecuador, con 9.235 asesinatos, de acuerdo a cifras oficiales.

Estos grupos criminales, algunos con nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están dedicados a enviar hacia Norteamérica y Europa grandes cantidades de cocaína, producida mayormente en Colombia, además de controlar enclaves de minería ilegal y cobrar cupos mediante extorsiones a grandes sectores de la población. EFE