Agencias

Detienen en Ecuador a un cubano requerido por EEUU y señalado de pertenecer a Los Choneros

Guardar

Quito, 11 mar (EFE).- Un ciudadano de nacionalidad cubana, señalado como presunto integrante de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, fue detenido este miércoles en Quito al estar requerido por Estados Unidos con cargos de narcotráfico y contar con una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el detenido, identificado como Reinel V., fue arrestado por el Ejército ecuatoriano durante un operativo militar realizado en El Inca, un populoso sector del norte de la capital ecuatoriana.

De acuerdo al Gobierno, el arrestado presuntamente coordinaba envíos de droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la "guerra" a las bandas criminales, catalogadas por el Gobierno como "terroristas" por estar detrás de la peor crisis de violencia del país, que se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Pese a esta declaratoria, el 2025 fue el año más violento de la historia de Ecuador, con 9.235 asesinatos, de acuerdo a cifras oficiales.

Estos grupos criminales, algunos con nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están dedicados a enviar hacia Norteamérica y Europa grandes cantidades de cocaína, producida mayormente en Colombia, además de controlar enclaves de minería ilegal y cobrar cupos mediante extorsiones a grandes sectores de la población. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Iván Cepeda inscribe candidatura y apunta a ganar Presidencia colombiana en primera vuelta

Infobae

Trump insiste en su rechazo al nuevo ayatolá y pide una transición como la de Venezuela

Infobae

El primer ministro de Irak reafirma a EEUU su negativa a que su país se vea arrastrado al conflicto con Irán

Tras conversar con Washington, Mohamed Shia al Sudani remarca que Bagdad mantendrá su posición de neutralidad, descartando implicaciones en tensiones regionales y reiterando la obligación de resguardar delegaciones extranjeras ante la escalada de acciones militares en Oriente Próximo

El primer ministro de Irak

Trump amenaza con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si bloquea petróleo en Ormuz

Infobae

Un nuevo derrame de crudo en río de la amazonía peruana es inspeccionado por la Fiscalía

Infobae