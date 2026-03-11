Detienen a siete policías acusados de colaborar con el narcotráfico y las milicias en Río

Río de Janeiro, 11 mar (EFE).- Siete policías fueron detenidos este miércoles en Río de Janeiro, acusados de colaborar con organizaciones criminales que operan en este estado brasileño, informaron fuentes oficiales.

Las pruebas recogidas durante la investigación revelaron que los detenidos usaban el uniforme y su posición institucional para favorecer el tráfico de drogas y la actuación de milicias (grupos parapoliciales), afirmó la Policía Federal en un comunicado.

El organismo cumplió las órdenes de captura y allanamientos expedidas por la Corte Suprema de Justicia, en acciones que se llevaron a cabo en Río y en dos municipios de su zona metropolitana, según lo informado en un comunicado.

De acuerdo con la nota, las investigaciones revelaron una estructura orientada no solo a facilitar la logística del narcotráfico y de las milicias, sino también a proteger a criminales y ocultar ganancias económicas ilícitas.

La acción se enmarca en una estrategia nacional de inteligencia destinada a neutralizar facciones armadas, cortar sus fuentes de financiación y bloquear sus conexiones con agentes del Estado.

Los uniformados, que responderán por los delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva, y lavado de dinero, fueron suspendidos de sus funciones y se levantó el sigilo de todos los equipos electrónicos que se les incautaron.

Los siete agentes de la Policía Militarizada detenidos se suman a los 21 de varias fuerzas de seguridad arrestados entre lunes y martes por presuntos vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro.

Hasta el momento, las investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía regional han revelado diferentes formas de cooperación entre los uniformados y las organizaciones criminales.

La protección a puntos de juegos de azar ilegales, la extorsión a narcotraficantes y la intermediación para favorecer a narcotraficantes, milicianos y hasta a delincuentes internacionales están entre ellas. EFE