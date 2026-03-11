Detenidos un padre y su hijo por abusar sexualmente y retener a una trabajadora de su churrería en Valencia

El momento en que la mujer se encontró sola en la calle, tras recibir 20 euros por su trabajo y la exigencia de pagar el billete de avión que le habían costeado, marcó el desenlace de un periodo de encierro, amenazas y presuntos abusos, según consignó el medio Las Provincias y confirmaron fuentes policiales. La mujer, procedente de Colombia y traída a Valencia bajo la promesa de trabajar en una churrería durante las Fallas, denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de agresiones sexuales, detención ilegal y condiciones laborales irregulares en la vivienda de los acusados, un padre y su hijo ahora detenidos en Valencia.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias, la llegada de la víctima a España se produjo el 18 de febrero, tras contactar con una compatriota que la invitó a viajar y trabajar durante las fiestas en la región. La única condición planteada fue cubrir una extensa jornada, de 7:00 a 1:00, sin que se le detallaran con claridad ni el tipo de contrato ni el salario asignado. Los detenidos, un hombre de 50 años y su hijo de 25, le costearon el pasaje de avión para establecerse en Valencia en el contexto de las Fallas.

Según explicó el medio Las Provincias, uno de los acusados trasladó a la mujer directamente a su domicilio en un municipio de la provincia tras su llegada al aeropuerto. Esa primera noche, ella habría sido objeto de intentos de mantener relaciones sexuales no consentidas por parte del padre. Durante su estancia, según reportó la Policía, la situación se mantuvo en la vivienda y la víctima no llegó a desempeñar ningún trabajo en la churrería como le habían señalado antes del viaje.

Las fuentes policiales describieron el ambiente de reclusión y las deficiencias en las condiciones físicas en que pasó esos días. La mujer permaneció encerrada bajo llave, con acceso muy limitado al aseo y con escasa alimentación. Al mismo tiempo, detallaron que tanto el padre como el hijo la amenazaban de manera constante. La investigación señala que el hijo también habría perpetrado abusos sexuales realizando tocamientos sin consentimiento durante este periodo.

El tiempo de retención se extendió hasta el 2 de marzo, momento en que los acusados le comunicaron la necesidad de liberar la habitación que elle ocupaba para alojar a otro trabajador. Los hombres le ofrecieron entonces trasladarla a un albergue en Valencia. Las Provincias detalló que finalmente la dejaron en la calle y solo le entregaron 20 euros, reclamándole el pago del billete de avión que previamente le habían facilitado para que pudiera viajar desde Colombia.

Una vez en la vía pública, la mujer se dirigió a una comisaría para presentar la denuncia contra el padre y el hijo, exponiendo los hechos vividos desde su llegada a España. Según informó Las Provincias, la intervención policial se produjo el lunes siguiente a primera hora de la mañana, con la detención de ambos sospechosos alrededor de las 10:00 horas.

A partir de la denuncia y la investigación policial, los dos hombres enfrentan acusaciones por delitos de agresión sexual, detención ilegal, amenazas y vulneración de los derechos de los trabajadores. Las Provincias indicó que los hechos están siendo tratados desde una doble perspectiva: por un lado, como un caso de explotación laboral bajo engaño y, por otro, por la gravedad de los delitos sexuales y la privación de libertad sufrida por la mujer.

La Policía sostiene que la situación en que se vio envuelta la víctima dista en gran medida de lo que se le había prometido antes de su llegada, ya que en ningún momento se le permitió desarrollar la actividad laboral convenida, quedando recluida bajo condiciones degradantes y objeto de reiteradas amenazas y presuntos abusos.

La reacción de las autoridades tras la denuncia fue inmediata, y los agentes instruyeron diligencias por los hechos relatados, situando a los detenidos como presuntos responsables de los delitos señalados. Según precisaron fuentes policiales citadas por el medio Las Provincias, la investigación continúa para determinar tanto las circunstancias completas que rodearon la llegada y estancia de la víctima como la posible existencia de otras personas afectadas en el mismo entorno laboral.