VÍDEO: El precio del crudo cae un 5% y el Brent cotiza en los 93 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a alzas

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos lanzó un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) dirigido a asegurar los cargamentos marítimos en Oriente Próximo, una medida que busca mantener el flujo de petróleo y gas en momentos de tensión militar en Irán y en el estrecho de Ormuz. Según detalló Europa Press, este plan, desarrollado en coordinación con el Mando Central de Estados Unidos, ofrece pólizas específicas para buques y sus cargas, con el objetivo de garantizar la continuidad de las exportaciones desde la región a los mercados internacionales. El consejero delegado de la DFC, Ben Black, destacó que la cobertura propuesta “ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar”, y confió en que el reaseguro facilitará la circulación de combustibles y fertilizantes por el estrecho.

De acuerdo con Europa Press, los precios internacionales del petróleo registraron un significativo descenso tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la ofensiva contra Irán estaba prácticamente finalizada. El precio del barril Brent, referencia para Europa, cayó más del 5% en torno a las 7:40 horas, situándose ligeramente por encima de los 93 dólares, notablemente lejos de los 118 dólares alcanzados el día anterior. A su vez, el West Texas Intermediate (WTI), valor clave para el mercado estadounidense, descendió hasta los 89,8 dólares, reflejando también una caída superior al 5%.

Las declaraciones de Trump, realizadas durante una entrevista telefónica para CBS, incluyeron aseveraciones sobre la cercana conclusión del conflicto militar con Irán. “Creo que la guerra está prácticamente terminada... No les queda nada en el sentido militar. Se va a terminar muy rápido”, sostuvo el mandatario estadounidense, según publicó Europa Press. Además, Trump advirtió que cualquier interrupción del transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz por parte de Irán sería respondida con una acción militar multiplicada por veinte, una declaración difundida por sus redes sociales y citada por el mismo medio. El presidente enfatizó que esta advertencia debía interpretarse como un incentivo para países intensivos en el uso del estrecho, como China.

La reacción iraní tampoco se hizo esperar. Europa Press informó que la Guardia Revolucionaria de Irán ofreció paso libre a los buques de naciones árabes y europeas que expulsen a los embajadores estadounidenses e israelíes de sus territorios. Al mismo tiempo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, advirtió que «es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz» mientras la ofensiva de Estados Unidos e Israel continúe.

Europa Press reportó que los países integrantes del G7 también abordan el impacto de las hostilidades en los mercados energéticos. Los ministros de Energía del grupo mantendrán una reunión virtual para examinar la interrupción en el suministro provocada por la guerra y analizarán la posible liberación de reservas petroleras estratégicas, medida que busca estabilizar los precios y contener el efecto de la volatilidad geopolítica. Esta cita llega después de un debate entre los ministros de Finanzas, quienes mostraron disposición a tomar medidas de contingencia, aunque no se adoptó una decisión definitiva respecto a la liberación de reservas.

Las Bolsas europeas respondieron a este contexto anticipando subidas en la apertura del martes, con previsiones de incrementos superiores al 1%. El índice Ibex 35, según Europa Press, cerró la jornada previa a la baja, con un retroceso del 0,86%, ubicándose en los 16.928 puntos tras haber perdido previamente más del 3%. Este índice cayó por debajo del umbral de los 17.000 puntos mantenido la semana anterior. Al cierre del mercado español, el precio del Brent se situó alrededor de los 100 dólares tras haber alcanzado niveles similares a los registrados al inicio de la guerra de Ucrania en 2022 durante la jornada.

El estrecho de Ormuz, centro de las tensiones y pieza clave para el comercio internacional de energía, mantiene su relevancia ante la posibilidad de bloqueos o restricciones prolongadas. Esta ruta conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, permitiendo la salida de casi toda la producción petrolera y gasífera del golfo hacia los mercados globales. Europa Press citó datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), según los cuales en 2024 el flujo de crudo a través de Ormuz promedió 20 millones de barriles diarios, equivalentes al 20% del consumo global de líquidos petrolíferos. En el mismo periodo y en el primer trimestre de 2025, estos volúmenes representaron más de una cuarta parte del comercio mundial marítimo de petróleo, y cerca de la quinta parte del consumo total de petróleo y derivados.

No existen rutas alternativas viables para una gran parte de los volúmenes exportados, lo que intensifica el impacto de posibles cierres o restricciones. Además, el comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también depende en gran medida de Ormuz, con una quinta parte de este comercio pasando por el estrecho en 2024, principalmente desde Qatar, según la EIA y citó Europa Press.

La tensión en la región, sumada a las amenazas de cierre del paso por Ormuz y las dificultades en garantizar la seguridad marítima, incrementan las presiones sobre los mercados energéticos y las estrategias de los gobiernos occidentales para evitar una crisis de abastecimiento. En respuesta, la DFC norteamericana prioriza la contratación con aseguradoras locales para los nuevos seguros, medida que resulta central para mantener la confianza en la logística de exportaciones en la zona.

En la cobertura mediática, Europa Press destacó la disponibilidad de imágenes relacionadas con la evolución de los precios del crudo y de las Bolsas europeas, mientras continúa el monitoreo de las decisiones del G7 y las declaraciones cruzadas entre los líderes estadounidenses e iraníes. La vigilancia sobre el estrecho de Ormuz y la volatilidad de los precios del petróleo permanece en primer plano mientras los mercados y gobiernos internacionales buscan vías para mitigar los riesgos asociados a la escalada de tensión militar.