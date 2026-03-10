Trump amenaza con atacar Irán "20 veces más fuerte" si detiene el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes a Irán que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora", después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Trump ha asegurado que el Ejército estadounidense "eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación". "La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", ha agregado, antes de afirmar "espero y rezo para que eso no suceda".

Por otro lado, ha asegurado que esta amenaza al Gobierno iraní "es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz". "Ojalá sea un gesto muy apreciado", ha apostillado.

Sus palabras llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

El cruce de declaraciones se produce tras una escalada de récord en los precios del petróleo, que ha llegado a superar los 115 dólares el barril este lunes, si bien tanto el barril de Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate, empleado en Estados Unidos, han bajado hasta situarse de nuevo por debajo del umbral de los 90 dólares después de que Trump apuntara a una pronta finalización de la guerra.