Meloni y Merz reúnen de nuevo a varios líderes, incluido Sánchez, para hablar sobre energía y simplificación

Los líderes de Alemania, Friedrich Merz, Italia, Giorgia Meloni, y Bélgica, Bart de Wever, han vuelto a convocar este martes a una reunión --esta vez telemática-- a parte de sus socios en la Unión Europea para abordar la situación energética y el alza de los precios como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo, así como formas de simplificación para impulsar la competitividad, en un encuentro que servirá para preparar el Consejo Europeo de la próxima semana.

Al término del encuentro, el Gobierno italiano explicó en un comunicado que el debate se centró principalmente en las consecuencias a corto y medio plazo del conflicto en Oriente Próximo sobre el mercado energético mundial y en las posibles iniciativas que podrían impulsarse rápidamente para contener la presión sobre los precios de la energía.

De manera similar, el Gobierno alemán indicó en otro comunicado que los líderes "identificaron los precios de la energía como un problema acuciante" sobre el que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE deberán "tomar decisiones" en su próxima cumbre de los días 19 y 20 de marzo. El objetivo debe ser apuntar medidas "específicas, temporales y bien coordinadas", añade la declaración alemana.

La primera ministra, Giorgia Meloni, además, insistió en defender que es necesaria una suspensión temporal del mecanismo de imposición del carbono (ETS); mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, apoyó también la necesidad de "acelerar" la revisión del sistema ETS, avanzar hacia una "mayor simplificación" de la normativa comunitaria y abrirse a más ayudas a las empresas.

Aunque la lista de participantes no se conoció hasta después de que concluyera la llamada, sí ha trascendido después que han sido en total 21 mandatarios los intervinientes: Austria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Polonia, Rumanía, España, Eslovenia, Suecia y Eslovaquia. También ha conectado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

FORMATO ALDEN BIESEN

La reunión ha tenido lugar a última hora de este martes con el objetivo de tratar cuestiones de "competitividad", siguiendo el formato del llamado "grupo de Alden Biesen" --aunque no todos los participantes de entonces podrán sumarse esta vez--, según confirmaron a Europa Press fuentes oficiales de uno de los organizadores.

Con este formato, la fuente se refiere a la reunión previa a la cumbre informal de líderes de la UE que el pasado febrero tuvo lugar en el castillo de Alden Biesen (este de Bélgica), a la que asistieron una veintena de mandatarios entre los que no estuvo el presidente español, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En esta ocasión, no obstante, fuentes del Gobierno han indicado a Europa Press que el presidente Sánchez sí participó en la reunión, definida por los organizadores como una toma de contacto "informal" entre líderes con vocación de repetirse cada poco tiempo.

Fuentes del Ejecutivo de Von der Leyen no aclararon si participaría esta vez en la cita telemática, los organizadores sí han confirmado su participación más tarde. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, por su parte fue informado la convocatoria, pero, como ocurrió la primera vez, no ha participado.

Cabe recordar que el primer encuentro generó malestar entre algunos líderes como Sánchez y Costa trasladó a los organizadores la importancia de mantener la "unidad" para lograr "consensos", al tiempo que les avisó de que para lograr tal unidad el lugar de encuentro debe ser el Consejo Europeo y no en "pequeños grupos, que pueden ser contraproducentes para ese objetivo".

El Gobierno español, por su parte, también trasladó al Ejecutivo italiano que no veía con buenos ojos este tipo de reuniones porque "minan" los principios básicos de la Unión Europea y alejan las soluciones en lugar de acercarlas.