La globalización sigue en un "nivel récord" y Estados Unidos y China siguen desvinculándose, según DHL

La globalización se mantiene en un nivel históricamente alto, a pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas, el aumento de los aranceles estadounidenses y una incertidumbre sin precedentes sobre las futuras políticas comerciales, según el estudio 'Global Connectedness Report 2026', elaborado por DHL junto a la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York.

El informe realiza un análisis de la globalización en una escala del 0% al 100%, constatando que el nivel mundial de globalización se situó en el 25% en 2025, en línea con el récord alcanzado en 2022.

"La globalización se mantiene firme, y eso por sí solo dice mucho de su valor", ha afirmado el director general de DHL Express, John Pearson.

Con respecto a la clasificación por países del informe, Singapur vuelve a ser "la nación más globalizada del mundo", seguida de Luxemburgo y Países Bajos.

En relación a los datos, el análisis muestra que los flujos internacionales podrían expandirse aún más en ausencia de restricciones políticas.

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL COMERCIO MUNDIAL

Con respecto al comercio mundial, creció más rápido en 2025 que en cualquier otro año desde 2017, excluyendo el periodo Covid-19. En este sentido, las importaciones estadounidenses aceleraron los envíos a principios de año adelantándose a la subida de aranceles, pero cayeron posteriormente por debajo de los niveles del año anterior.

Por otro lado, el aumento de las exportaciones chinas a mercados no estadounidenses contribuyó a sostener los volúmenes del comercio mundial.

Según las cifras de la OMC, los productos relacionados con la Inteligencia Artificial impulsaron el 42% del crecimiento del comercio de mercancías en los tres primeros trimestres de 2025.

De cara al futuro, se espera que los recientes incrementos de los aranceles estadounidenses ralenticen modestamente el crecimiento del comercio en 2026, pero no que lo detengan. Además, se prevé que el comercio mundial de mercancías crezca una media del 2,6% anual hasta 2029, en línea con la última década.

De hecho, una de las razones por las que el comercio puede seguir creciendo a pesar de las subidas de aranceles de EE.UU. es que la mayor parte del comercio no implica a EE.UU. De hecho, muchos países están buscando nuevos acuerdos comerciales para asegurarse el acceso a mercados alternativos, según ha informado DHL.

LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN SE ENFRENTAN A BARRERAS

Más allá del comercio, el estudio ha constatado tendencias divergentes en otros flujos internacionales.

Un ejemplo de ello son las empresas multinacionales, que siguen obteniendo cuotas casi récord de ventas en el extranjero. Si bien, según las cifras, la inversión extranjera directa (IED) anunciada en nuevas instalaciones descendió en 2025, los flujos globales de IED aumentaron.

En las dos últimas décadas, los flujos de información han aportado los mayores avances de la globalización. De hecho, desde 2021, el crecimiento se ha ralentizado y se ha vuelto más volátil.

Asimismo, las tensiones geopolíticas y las restricciones a los flujos de datos pueden estar limitando ahora materialmente la globalización de la información.

Con respecto a los flujos de personas, estos se han recuperado totalmente. Los últimos datos muestran que los viajes internacionales, la movilidad de los estudiantes y la migración se encuentran en máximos históricos.

LOS LAZOS DE EE.UU. Y CHINA SIGUEN DEBILITÁNDOSE

El informe también constata que los lazos entre Estados Unidos y China siguen debilitándose; sin embargo, estos lazos son "sorprendentemente pequeños" desde una perspectiva global.

Por ejemplo, el comercio entre EE.UU. y China representó el 3,6% del comercio mundial en su punto álgido de 2015, antes de caer al 2,7% en 2024 y a sólo el 2% durante los tres primeros trimestres de 2025.

Paralelamente, la mayoría de los países siguen comprometiéndose con sus socios de siempre. Durante la última década, sólo entre el 4% y el 6% del comercio mundial de mercancías, la inversión extranjera en nuevos proyectos y las fusiones y adquisiciones transfronterizas se han alejado de los rivales geopolíticos.

De estos flujos, la mayoría no se han dirigido a aliados cercanos sino a países con posiciones geopolíticas flexibles, como India y Vietnam.

"Una toma de decisiones acertada requiere una visión calibrada de hasta qué punto están cambiando realmente los vínculos comerciales globales", ha valorado el director de la Iniciativa DHL sobre Globalización del Centro para el Futuro de la Gestión de la NYU Stern, el profesor Steven A. Altman.

"Los riesgos para la globalización son reales, pero también lo es la resistencia de los flujos mundiales", ha concluido Altman.