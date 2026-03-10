Imputados "dos presuntos terroristas" por la contraprotesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este lunes la acusación contra "dos presuntos terroristas inspirados por Estado Islámico" vinculados a una protesta antiislamista realizada el sábado frente a la mansión Gracie, residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, si bien Bondi ha vinculado a los imputados con la contraprotesta que también tuvo lugar y desde la que se habrían lanzado dos artefactos incendiarios, uno de ellos con materiales explosivos, según la Policía.

"Hemos acusado a los dos presuntos terroristas inspirados por Estado Islámico que intentaron bombardear una protesta en la ciudad de Nueva York. No permitiremos que la ideología venenosa y antiamericana de Estado Islámico amenace a esta nación. Nuestras fuerzas del orden permanecerán vigilantes", ha declarado Bondi en un mensaje en redes sociales.

Sus palabras llegan después de que la Policía de Nueva revelara que al menos uno de los artefactos incendiarios contenía material explosivo y "podría haber causado graves lesiones e incluso la muerte", según la comisaria, Jessica Tisch.

La manifestación antiislamista tuvo en frente una contraprotesta en repulsa y derivó en enfrentamientos que terminaron con la detención de seis personas, incluidos dos por el citado lanzamiento.

Tras el incidente, un portavoz de Mamdani afirmó que "afortunadamente el alcalde y la primera dama están a salvo, aunque lo ocurrido es un crudo recordatorio de las amenazas que los dos sufren habitualmente".

Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. Fue elegido en las elecciones del 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata pese a sus postulados socialdemócratas y pertenecer al partido Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés). Juró su cargo sobre el 'Corán', el libro sagrado musulmán, el pasado 1 de enero.