Griezmann: "La idea es llegar hasta el final y conseguir algo grande"

El Atlético de Madrid quiere aprovechar la ventaja obtenida ante el Tottenham Hotspur tras imponerse por 5-2 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Según informó la cadena Movistar+, Antoine Griezmann comentó que el equipo rojiblanco busca mantener la intensidad y el enfoque competitivo para cumplir sus objetivos, entre los que se encuentra alcanzar la final de la Copa y aspirar a un gran logro colectivo en esta temporada.

El delantero francés expresó su satisfacción personal y colectiva tras el triunfo, destacando el ambiente positivo que vive en el club. “Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es llegar hasta el final. Los demás hablan. (Jugar la final de Copa) Es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande”, detalló Griezmann de acuerdo con Movistar+. El jugador insistió en la importancia de mantener la concentración para aprovechar la diferencia obtenida en el primer partido, sin descuidar los aspectos que aún quedan por mejorar.

Griezmann abordó también las circunstancias del partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. Explicó que el plantel logró sacar provecho tanto de algunos errores del equipo inglés como de las condiciones del terreno de juego, que presentó ciertas dificultades. Según publicó Movistar+, el francés afirmó: “Aprovechamos algún error suyo y del estado del campo, que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Hicimos un grandísimo partido. Son una pena esos dos goles y habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetirlo, porque tenemos una buena ventaja”.

El futbolista destacó la estrategia implementada desde el primer minuto, caracterizada por una presión alta sobre el rival y un ritmo de juego elevado. Griezmann indicó que estos factores influyeron en el desarrollo del encuentro y en la obtención de errores por parte del Tottenham: “Quisimos meter mucha presión, un ritmo alto desde el inicio, y es lo que hicimos al final. Los errores vienen también por presión nuestra y estamos muy contentos”.

En sus declaraciones, recogidas por Movistar+, Griezmann hizo referencia al papel de sus compañeros en la ofensiva, resaltando el aporte de Julián Álvarez y Sorloth. El francés subrayó que el equipo necesita la aportación goleadora de sus delanteros principales para cumplir los objetivos del club. “Necesitamos a todos, nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, el de Sorloth también. Necesitamos a nuestros '9' haciendo goles. Nosotros, a trabajar y a hacerles la vida más fácil a nuestros delanteros”, manifestó el atacante.

El Atlético de Madrid afronta la eliminatoria con una ventaja considerable, aunque desde el entorno rojiblanco insisten en que no hay margen para la relajación. Según consignó Movistar+, la reflexión de Griezmann apunta a la necesidad de revisar los detalles que permitieron los dos goles del conjunto inglés, para evitar problemas en el partido de vuelta y consolidar el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

El club rojiblanco busca mantener la dinámica positiva e impulsar a sus delanteros a aumentar su producción ofensiva, en línea con las aspiraciones expresadas por Griezmann y compartidas por la plantilla. Las palabras del internacional francés resumen el sentir del vestuario tras la victoria y dejan claro el objetivo de llegar lo más lejos posible en todas las competiciones tras un resultado que los acerca a una posible clasificación.