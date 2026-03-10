Gemini Live integrará a la Inteligencia Personal para ajustarse aún más a cada usuario

Google planea incorporar Inteligencia Personal en su herramienta de chat de voz Gemini Live, con la idea de personalizar aún más la experiencia de los usuarios a la hora de hablar con el asistente de inteligencia artificial (IA), basándose en la información recopilada de sus correos electrónicos de Gmail o la galería de Google Fotos.

Inteligencia Personal es la nueva función con la que el gigante tecnológico asegura que la IA de Gemini será más útil para los usuarios, al integrarse con Gmail, Fotos o YouTube para utilizar la información de estos servicios como contexto a la hora de ofrecer resultados.

La compañía ya integró la esta función en el Modo IA para la experiencia de búsqueda el pasado mes de enero, ofreciendo resultados personalizados en base a las cuestiones solicitadas y la información de sus cuentas.

Ahora, el portal especializado Android Authority ha encontrado una serie de líneas de código dentro de la versión 17.9.50.sa.arm64 de la aplicación de Google para Android que indican que Google está trabajando para extender la compatibilidad de Inteligencia Personal con Gemini Live.

De esta forma, la Inteligencia Personal se expandirá a más funciones dentro de Gemini, por lo que los usuarios no tendrán que explicar constantemente sus preferencias o planes existentes cuando utilicen la herramienta de voz de Gemini, en la que los usuarios pueden además compartir pantalla y retransmitir en vivo.

Gracias a la Inteligencia Personal, Google puede recordar información sobre los usuarios accediendo a sus aplicaciones para que Gemini muestre datos más precisos. Por ejemplo, si un usuario pregunta a Gemini sobre qué tipo de neumáticos necesita su coche, el 'chatbot' realiza una búsqueda en las aplicaciones del usuario para identificar el modelo en los documentos, como una factura enviada a Gmail.

No obstante, el medio citado ha apuntado a que las funciones de Inteligencia Personal podrían estar restringidas en Gemini Live, como ya pasó cuando se integró a Gemini, donde solo podían acceder los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en un primer momento.