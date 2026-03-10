Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con drones contra su consulado en el Kurdistán iraquí

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha denunciado en la madrugada de este martes un "ataque terrorista no provocado con drones" contra su consulado en el Kurdistán iraquí, si bien ha matizado que, aunque ha causado daños materiales, no se han registrado heridos.

"Emiratos Árabes Unidos ha condenado y denunciado enérgicamente el ataque terrorista no provocado con drones contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán iraquí, que ha causado daños materiales sin que se hayan registrado lesiones", ha declarado el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado.

En este texto, ha enfatizado que "los ataques contra misiones e instalaciones diplomáticas constituyen una flagrante violación de las normas y leyes internacionales, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y la protección del personal diplomático". "Estos actos representan una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales", ha agregado.

En esta línea, Abu Dabi ha instado al Gobierno iraquí y al de la región del Kurdistán iraquí "a investigar las circunstancias de este ataque, identificar a los responsables y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los autores rindan cuentas".

"El Ministerio ha reiterado el firme rechazo de EAU a este tipo de ataques, cuyo objetivo es socavar la seguridad y la estabilidad, y ha enfatizado la necesidad de proteger las instalaciones diplomáticas, las misiones y su personal de conformidad con las leyes y normas internacionales".

Las declaraciones de la diplomacia emiratí llegan poco después de que el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, haya mantenido una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ha manifestado el compromiso de Bagdad con la defensa de las legaciones diplomáticas, mientras que Rubio le ha reclamado en el mismo sentido que las fuerzas iraquíes protejan al personal y las instalaciones diplomáticas norteamericanas.

Este tipo de ataques se están dando en el marco de las represalias iraníes por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático y que están teniendo como objetivo principal las bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo y, en especial, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

De hecho, este mismo lunes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido estas acciones, alegando haber advertido ya a todos los países de la región que, al no poder alcanzar territorio estadounidense, las Fuerzas Armadas iraníes deciden "atacar sus bases en la región, sus instalaciones, sus activos". Al hilo, ha responsabilizado a Washington de estos ataques, eximiendo a Teherán de culpa alguna.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí se ha sumado a la cartera emiratí y ha expresado su "más enérgica condena" al ataque contra el consulado en la provincia kurda, denunciando este tipo de bombardeos como "una clara violación de las normas y leyes internacionales pertinentes".