El Vaticano saca a la luz un 'Redentor' inédito de El Greco oculto bajo una falsificación

La restauración reciente de un óleo atribuido a El Greco, realizada en los laboratorios de los Museos Vaticanos, ha revelado que bajo la imagen de Cristo conocida como el 'Redentor' se escondían dos capas previas con esbozos de otras obras del pintor cretense. Esta investigación, que incluyó análisis técnicos y la delicada retirada de repintes añadidos por un falsificador en los años sesenta, culminó con la plena confirmación de la autoría de El Greco. El medio Vatican News informó que la pieza se exhibirá públicamente el sábado 14 de marzo en el Palacio Papal de Castel Gandolfo, como parte de la muestra titulada ‘El Greco al espejo. Dos pinturas frente a frente’.

Según detallaron los Museos Vaticanos en un comunicado difundido por Vatican News, la exposición está comisariada por Fabrizio Biferali e incorpora el 'Redentor', un pequeño óleo sobre tabla que data de entre 1590 y 1595 y permanece conservado en la Sala de los Embajadores del Apartamento Pontificio de Audiencias del Palacio Apostólico Vaticano. Esta obra presenta dimensiones de 45 por 29 centímetros. Hasta ahora, la pieza no había sido expuesta debido a que durante décadas permaneció oculta bajo una intervención realizada para modificar radicalmente el aspecto del cuadro.

De acuerdo con la información suministrada por Vatican News, el cuadro formaba parte de la colección de José Sánchez de Muniáin, intelectual y político católico español, quien en 1967 donó la pintura al Papa Pablo VI. La falta de investigación previa y el estado inacabado del óleo contribuyeron a que el deterioro progresara con el tiempo. Durante los años sesenta, un imitador repintó la imagen, redibujando someramente a Cristo y cubriendo las capas originales del maestro.

El proceso de restauración estuvo a cargo de Alessandra Zarelli, bajo la dirección de Paolo Violini en el Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales Lignarios de los Museos Vaticanos, y contó con el apoyo técnico y análisis científicos del Gabinete de Investigaciones Científicas, liderado por Fabio Morresi. Los Museos Vaticanos revelaron que durante las tareas de intervención se identificó un verdadero palimpsesto pictórico: las capas inferiores contenían esbozos de otras dos composiciones de El Greco, lo que brindó nuevas perspectivas sobre el proceso creativo del artista y su experimentación con el soporte.

En Castel Gandolfo, el 'Redentor' se exhibirá junto a otra pintura de pequeño formato: una témpera sobre tabla de 28 por 20 centímetros, que representa a San Francisco y que proviene de la Fundación A. y M.A. Pagliara de la Universidad Suor Orsola Benincasa. Vatican News explicó que se trata de una obra temprana de El Greco, creada alrededor del año 1570, en una etapa en la que el pintor ya había trabajado en talleres venecianos junto a maestros como Tiziano y Tintoretto.

El objetivo de la muestra, según informaron los Museos Vaticanos, es rendir homenaje al Pontífice León XIV, coincidiendo con el octavo centenario del fallecimiento de San Francisco de Asís. La iniciativa busca poner de relieve la conexión estética y espiritual entre las dos pinturas, así como el diálogo entre los distintos periodos de la producción de El Greco.

Vatican News también consignó que, al término de la inauguración, se llevará a cabo el primer concierto del ciclo ‘Música en los Museos’ correspondiente a la temporada 2026, en el mismo Palacio Papal de Castel Gandolfo.

Con estos hallazgos y su exposición, la pintura recupera su lugar en la historia del arte, tras un proceso que abarcó décadas de anonimato y restauraciones complejas. La presentación del 'Redentor' y el San Francisco conforma un acontecimiento para la comunidad artística y académica, y permite adentrarse en las técnicas y procesos del renombrado pintor cretense, bajo la tutela de los equipos de conservación, restauración y análisis científico de los Museos Vaticanos, según detalló ese medio.