El Museo Camilo Sesto abrirá sus puertas el 11 de junio en Alcoi (Alicante)

La financiación mayoritaria con fondos europeos, orientada tanto a la rehabilitación del edificio como a la musealización del recinto, ha permitido que el municipio de Alcoi (Alicante) haya completado uno de los proyectos culturales más esperados por su ciudadanía: la apertura del Museo Camilo Sesto. Según informó el Ayuntamiento mediante una rueda de prensa celebrada el martes, la apertura oficial de este nuevo espacio tendrá lugar el 11 de junio, fecha en que se habilitará el acceso tanto para residentes como para visitantes.

De acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde Toni Francés y la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, recogido por el medio consistorial, la creación de este museo responde directamente a un mandato dejado por el propio Camilo Sesto en su testamento. El objetivo, tal como explicó el Ayuntamiento, consiste en preservar, custodiar y divulgar el legado artístico y personal del cantante, considerado una figura con proyección internacional y muy arraigado en la localidad que lo vio nacer.

El nuevo museo ocupa un inmueble rehabilitado con una inversión global cercana a 1 millón de euros. La fase de restauración del edificio requirió 743.920 euros, de los cuales el 60 por ciento proviene de fondos europeos, mientras que el proceso de musealización ascendió a 228.223,25 euros, financiados íntegramente mediante el mismo mecanismo. El Ayuntamiento detalló que para asegurar el funcionamiento diario del nuevo centro, se ha propuesto crear una dirección de museos municipal, encargada tanto de esta nueva institución como de la Pinacoteca local.

El diseño del museo sobresale por incorporar un carácter innovador, integrando objetos originales del artista con recursos tecnológicos de última generación, como inteligencia artificial y dispositivos interactivos. Las instalaciones se disponen en dos plantas con recorridos y temáticas diferenciadas. El nivel intermedio se centra en el aspecto profesional de Camilo Sesto, con recreación de escenarios de sus inicios artísticos, un estudio de grabación, así como exposiciones de discos y premios internacionales. El nivel subterráneo aborda la dimensión personal del cantante. En este espacio se exhiben detalles biográficos, objetos personales y materiales que representan la conexión de Camilo Sesto con Alcoi. También se reserva un área especial para su vinculación con la obra ‘Jesucristo Superstar’.

Según publicó el Ayuntamiento, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, puntualizó que se ha buscado dotar al centro de una accesibilidad plena y de un enfoque inmersivo, proporcionando una experiencia integral de la vida y obra del artista. Entre los recursos interactivos más novedosos figuran áreas donde los asistentes podrán interpretar canciones usando pantallas táctiles y disfrutar de una vitrina holográfica inédita en Europa, que albergará elementos originales relacionados con ‘Jesucristo Superstar’.

El acto inaugural, previsto para la mañana del 11 de junio, contempla primero una ceremonia institucional con la asistencia de familiares, amigos, autoridades y personalidades del mundo cultural. Una vez concluido este evento matutino, se abrirán las puertas al público para ofrecer tanto a los habitantes del municipio como a los turistas la posibilidad de descubrir el nuevo atractivo. El Ayuntamiento espera especialmente un aflujo de seguidores internacionales y, de modo singular, visitantes procedentes de Latinoamérica.

Recordó también el Ayuntamiento que el municipio reconoció a Camilo Sesto en vida mediante la concesión de la medalla de oro de la ciudad, su designación como hijo predilecto y la asignación del nombre ‘Alameda Camilo Sesto’ a una de las principales avenidas urbanas.

La apertura del museo, según consignó el consistorio, supone no solo la creación de un espacio de memoria y reconocimiento, sino también el impulso de un polo cultural destinado a dinamizar la economía a través de la llegada de visitantes atraídos por la figura artística de Camilo Sesto y por la singularidad de la propuesta tecnológica y museográfica. Entre los objetivos institucionales figura posicionar a la localidad como referente cultural de primer nivel y ofrecer una estructura en la que el legado del cantante permanezca accesible a futuro para el conjunto de la ciudadanía.