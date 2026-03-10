Agencias

Detenido en Chipre un hombre acusado de traficar con armas para Hamás

La Fiscalía de Alemania ha informado este martes de la detención en el aeropuerto chipriota de Lanarca de un hombre sospechoso de traficar con armamento para el grupo armado palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un arresto que se produjo el viernes siguiendo una euroorden emitida por la Justicia alemana.

Así, el hombre fue detenido por agentes fronterizos en dicho aeropuerto después de llegar a la isla procedente de Líbano, tal y como ha informado la Fiscalía, que ha confirmado que su residencia en Berlín, la capital alemana, ha sido objeto de un registro.

Desde octubre, la Fiscalía alemana contaba con varias personas señaladas como posibles sospechosos de entregar armamento para su posterior uso en "asesinatos contra ciudadanos israelíes o instituciones judías en zonas de Alemania y Europa".

Recientemente, las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron a un hombre a su llegada al aeropuerto de Berlín por estos mismos cargos. La Fiscalía del país europeo ha acusado además a este hombre de pertenecer a una "organización terrorista".

Está previsto que el sospechoso sea extraditado a Alemania, donde tendrá que comparecer ante un tribunal de la ciudad de Karlsruhe, en el suroeste del país, si bien este proceso podría llevar meses.

