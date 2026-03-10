Avianca incorpora dos Airbus A330-900 a su flota y eleva a 17 el total de aviones de fuselaje ancho en activo

La aerolínea colombiana Avianca ha anunciado este martes la incorporación a su flota de dos Airbus A330-900 que elevarán a 17 el total de aviones de fuselaje ancho que actualmente cubren las rutas de largo alcance de la compañía.

Según la nota de prensa, estas aeronaves tendrán Colombia como base de operaciones en lo que representa una inversión en la conectividad y la potencia turística del país. Asimismo, respalda la presencia del Grupo Abra, matriz de Avianca, en el sector de los vuelos de medio y largo alcance.

Se estima que estas unidades entren en servicio a partir del segundo semestre de 2026 para realizar trayectos en América. Cada Airbus cuenta con 377 asientos e incluye la experiencia 'Business Class Américas', diseñada para ofrecer un servicio de mayor comodidad a bordo.

"La incorporación de estos Airbus A330-900 representa un paso fundamental en nuestra hoja de ruta de crecimiento en la oferta de largo alcance", ha señalado el presidente de Avianca, Gabriel Oliva.

"Con estas aeronaves seguimos fortaleciendo nuestra inversión y compromiso con Colombia, a la vez que ampliamos la conectividad de las Américas con el mundo y reforzamos la red y las capacidades operativas del Grupo Abra", ha añadido.