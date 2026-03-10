Alianza y CAI se mantienen líderes tras ocho jornadas del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 9 mar (EFE).- El Alianza y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) se mantienen como líderes de sus respectivas conferencias tras completarse este lunes la octava jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI conservó la cima de la Conferencia Oeste con 14 puntos, pese a empatar 1-1 frente al UMECIT.

Los umecistas suman ahora 11 unidades y ocupan la cuarta posición en la Conferencia Este.

En el Este, el Alianza se impuso por 0-1 al CD Universitario gracias a un tanto de Reyniel Perdomo. Con la victoria, los aliancistas se mantienen al frente de su división con 13 puntos y mejor diferencia de goles, mientras que los universitarios marchan cuartos con ocho unidades.

El Plaza Amador, actual campeón del fútbol panameño, encadenó su tercera victoria consecutiva al vencer por 2-1 al San Francisco.

Los goles de Freddy Góndola y Daivis Murillo dieron el triunfo a los 'leones', que alcanzan 11 puntos y se sitúan terceros en el Este. Los 'monjes', por su parte, se quedan con siete unidades y son penúltimos en el Oeste.

Por otro lado, el Tauro empató sin goles ante el Herrera. Con el resultado, los taurinos suman 10 puntos y ocupan la quinta plaza del Este, mientras que los herreranos, con seis unidades, continúan en el último lugar del Oeste.

El Sporting San Miguelito derrotó 0-1 al Unión Coclé, conjunto recién ascendido que llegaba invicto a la jornada. Los 'académicos' se colocan en la segunda posición del Este con 13 puntos, mientras que los coclesanos, con la misma cantidad de unidades, ocupan el segundo puesto del Oeste.

En el cierre de la fecha, el Veraguas United venció este lunes por pizarra de 3-2 al Árabe Unido de Colón.

El triunfo veragüense llegó con un doblete de Miguel Camargo y otro tanto de Gabriel Torres. Con este resultado, Veraguas United alcanza 11 puntos y asciende al tercer lugar del Oeste, mientras que por los colonenses, que permanecen en el fondo de la clasificación del Este con siete unidades, marcaron Joseph Cox y Gustavo Chara. EFE