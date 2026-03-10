Agencias

Alianza Lima es el nuevo líder del Apertura peruano tras vencer a Melgar

Guardar

Lima, 9 mar (EFE).- Alianza Lima es el nuevo líder del torneo Apertura peruano tras vencer por 3-1 a Melgar de Arequipa en un partido disputado este lunes en el estadio Alejandro Villanueva por la sexta fecha de la Liga 1.

El conjunto blanquiazul subió al primer puesto de la tabla de posiciones al sumar 16 puntos y ganar con goles de su capitán y goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, a los 32 minutos de juego, el ecuatoriano Jairo Vélez a los 66 minutos y Renzo Garcés a los 84 minutos.

Por su parte, Jhonny Vidales descontó para Melgar con un tiro de penal a los 44 minutos.

Con ese resultado, Alianza desplazó a Los Chankas al segundo lugar, con 14 puntos, seguido por UTC con 13 unidades y el tricampeón Universitario con 11 puntos, que el domingo perdió ante Los Chankas por 3-1.

En tanto, Melgar es séptimo en la tabla de posiciones con nueve puntos acumulados en las seis primeras fechas del Apertura.

Este lunes se completó la jornada también con el partido que ganó Cienciano por 3-1 a Sport Boys, con anotaciones de Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, mientras que el argentino Luciano Nequecaur marcó para los rosados. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 9 de marzo

Diversos diarios destacan desde el avance de la oposición conservadora y el estancamiento socialista hasta la tensión internacional por la sucesión en Irán, mientras miles de personas protestan en España a favor de la igualdad y contra la guerra

Infobae

El ministro Pablo Bustinduy visita a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Acompañado por autoridades deportivas y diplomáticas, Pablo Bustinduy compartió jornada con representantes nacionales en Italia, recorriendo instalaciones clave, asistiendo a pruebas de snowboard y participando en una cena junto a atletas antes del cierre de la competencia el día 15

El ministro Pablo Bustinduy visita

Los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

Infobae

El comercio mundial de armas se dispara el último lustro por aumento de la demanda europea

Infobae

Senadora uribista Paloma Valencia gana consulta de derecha y será candidata presidencial

Infobae