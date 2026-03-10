Adara Molinero, rotunda, se desmarca del polémico 'robo' de la lata de Álex Ghita en 'Supervivientes'

A raíz de su reciente aparición televisiva, Adara Molinero ha optado por no emitir comentarios sobre el comportamiento de su expareja Álex Ghita en el programa ‘Supervivientes 2026’, según publicó el medio Lecturas. La reacción de Molinero ha destacado, ya que durante su encuentro ante los medios negó categóricamente con la cabeza cualquier intención de pronunciarse sobre el incidente relacionado con Ghita y una lata de comida, incluso evitando críticas en un contexto de fuerte polémica que involucra a su expareja.

De acuerdo con Lecturas, el conflicto se originó pocos días después del inicio del reality, cuando varios participantes señalaron a Álex Ghita como una figura controversial del grupo. Ghita, entrenador personal, generó tensiones entre sus compañeros y fue nominado en la primera gala por la mayoría de su equipo, el denominado grupo ‘rojo’. Su situación en el programa se complicó más tras un episodio en el que fue acusado de sustraer una lata de comida y consumirla en secreto, acción que provocó el rechazo inmediato del resto de los concursantes.

Lecturas detalló que el incidente ocurrió después de que Ghita afirmara haberse encontrado la lata accidentalmente en la playa. En vez de informar a la organización del concurso o comunicarse con los demás participantes, según expuso, decidió consumir el contenido de la lata movido por el hambre y la ansiedad. La reacción de sus compañeros no se hizo esperar: durante la gala emitida el domingo, figuras como Gerard, Alberto Ávila y Paola Olmedo expresaron su descontento, utilizando términos despectivos para referirse al comportamiento de Ghita.

A su vez, Jaime Astrain insistió en que la gravedad de la situación radicaba más en la falta de remordimiento de Ghita que en la propia infracción, señalando la ausencia de empatía hacia los demás. Ghita respondió a las acusaciones con una postura defensiva, argumentando que tampoco recibía comprensión por parte del grupo, lo que intensificó la incomodidad y el debate en el equipo.

La repercusión del incidente se manifestó rápidamente entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a especular que Ghita podría convertirse en el primer expulsado de la edición. Según informó Lecturas, los nominados que se enfrentan a la expulsión esta semana incluyen, además de Ghita, a José Manuel Soto, Marisa Jara y Toni Elías, aunque la atención del público y la crítica se ha concentrado en gran parte sobre la conducta de Ghita tras el episodio de la lata.

En este contexto, la actitud de Adara Molinero ha resultado especialmente notoria para el equipo del reality y los espectadores, ya que su silencio representa un distanciamiento claro de la controversia. Tal como destacó Lecturas, la relación entre Molinero y Ghita terminó en 2024, marcándose por desacuerdos y comentarios públicos negativos entre ambos. A pesar de esta historia, Molinero ha rechazado participar en debates públicos sobre la participación de Ghita en ‘Supervivientes 2026’, a diferencia de otros momentos en los que sí se ha pronunciado sobre diferentes polémicas televisivas.

La reacción del grupo dentro del programa ha sido interpretada, según reportó Lecturas, como un rechazo casi unánime a la permanencia de Álex Ghita, en un ambiente donde los gestos de individualismo, especialmente en torno a la gestión de los escasos recursos alimentarios, suelen intensificar las tensiones. La audiencia, que juega un papel decisivo en el destino de los concursantes, tendrá la última palabra en la gala de expulsión programada para el jueves.

Por otra parte, la organización del reality no se ha pronunciado públicamente sobre posibles sanciones adicionales fuera de las reglas de eliminación habituales, mientras persiste la conversación acerca del respeto entre participantes y la gestión equitativa de los recursos comunitarios en el formato. Molinero, apodada "la reina de los realities", mantiene su postura de reserva y no suma declaraciones, pese a la presión mediática y al interés del público por conocer su perspectiva ante el episodio protagonizado por su ex pareja.

La evolución del conflicto de Álex Ghita y el ambiente en el grupo ‘rojo’ sigue generando discusiones dentro y fuera del concurso, mientras las dinámicas de convivencia y las estrategias de supervivencia se ven marcadas por lo sucedido. Según recalcó Lecturas, la postura de Molinero evidencia una preferencia por mantenerse al margen de las controversias que involucran a su pasado personal, incluso cuando el ambiente televisivo la coloca en el centro de expectativas mediáticas.