5-3. Estados Unidos vence a México y pone un pie en la ronda de cuartos

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- La selección de Estados Unidos derrotó este lunes por 5-3 a la de México para mantener su invicto en el Clásico Mundial de Béisbol en su sexta edición y poner un pie en la etapa de los cuartos de final.

Con ataque de ocho imparables, entre ellos cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony, los estadounidenses hicieron cinco carreras en el tercer episodio para marcar el rumbo del encuentro.

En Houston, la novena de Estados Unidos dejó ir una buena oportunidad de tomar ventaja en la segunda entrada en la que Anthony recibió boleto y llegó a tercera base con doble de Brice Turang, pero siguió al 'home' y fue puesto fuera.

En el tercer acto la ofensiva de los estadounidenses explotó y le hizo cinco carreras al relevista Jesús Cruz, quien aceptó sencillo de Bryce Harper, cuadrangular de Judge, hit de Kyle Schwarber y, después de golpear a Cal Raleigh, permitió un jonrón de Anthony.

El abridor de Estados Unidos, Paul Skenes, puso a comer de su mano a los bateadores mexicanos; en cuatro entradas admitió un hit y ponchó a siete oponentes.

México respiró con la salida del premio 'Cy Young' de la Liga Nacional, y en el sexto acto descontó dos carreras ante el relevista zurdo Matthew Boyd, quien permitió jonrón de Jarren Durán y sencillos de Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Joey Meneses, quien impulsó la segunda anotación.

Boyd permitió otro jonrón de Durán en la octava entrada para poner el duelo 5-3. El zurdo le dio pelotazo al jardinero Randy Arozarena, pero ponchó a Aranda, en tanto el relevista Griffin Jax obligó a batear para doble play a Kirk.

México amenazó en la novena entrada, cuando Meneses le pegó sencillo al relevista Garrett Whitelock, pero el lanzador ponchó a Alejandro Osuna y Julián Ornelas y retiró en rola por el cuadro a Alex Thomas para asegurar el triunfo de su equipo.

El juego lo ganó Skenes y lo perdió Jesús Cruz, con salvamento de Whitelock.

Por Estados Unidos, Judge se fue de 3-2 con cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada; por los mexicanos, Durán pegó de 4-3, con dos jonrones, dos anotadas y tres empujadas.

Estados Unidos llegó a tres victorias en tres salidas para quedar como líder del Grupo B, seguido de Italia (2-0) y México (2-1).

Este martes los norteamericanos enfrentarán a Italia en un duelo de invictos.