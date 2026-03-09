Wizz Air UK consigue la autorización para volar a Estados Unidos para llevar a equipos y aficionados al Mundial

La reciente habilitación para gestionar vuelos exclusivos entre Reino Unido y Estados Unidos marca un cambio en las operaciones de Wizz Air UK, ya que la aerolínea centrará su servicio en trayectos chárter orientados a delegaciones deportivas, seguidores del Mundial, empresas y operadores turísticos, en lugar de lanzar rutas comerciales regulares hacia América. Según detalló la empresa y reportó el medio que difundió el anuncio, la obtención de la certificación se ha convertido en un punto estratégico tras un extenso proceso de preparación y coordinación con autoridades regulatorias.

De acuerdo con la información publicada, Wizz Air UK anunció que esta nueva autorización posibilitará transportar grupos significativos, tanto de equipos de fútbol europeos como de sus seguidores, hacia suelo estadounidense en el contexto de la próxima Copa del Mundo. El enfoque estará en viajes personalizados que proporcionen soluciones eficientes para quienes participen o asistan a eventos deportivos de gran envergadura. La directora general de Wizz Air UK, Yvonne Moynihan, comunicó: “Estamos listos para ofrecer una experiencia chárter excepcional y acercar a los fans a la acción en Estados Unidos”.

Tal como publicó la compañía, la demanda esperada para estos vuelos chárter provendrá principalmente de selecciones y clubes involucrados en la competición mundialista. Wizz Air UK subrayó que los servicios estarán adaptados para maximizar la flexibilidad y atender las necesidades de traslados de grandes colectivos, tanto deportivos como corporativos. Además, las opciones de vuelo no se limitarán al ámbito deportivo, sino que también incluirán a grupos empresariales que busquen soluciones para viajes corporativos, operadores turísticos que programen traslados en grupo, entidades deportivas y clientes privados.

Según indicó Wizz Air UK en el comunicado difundido, la compañía habilitó un periodo de consultas para iniciar la contratación de vuelos chárter durante la temporada de verano, orientado a organizadores de viajes y operadores especializados. El medio también informó que la aerolínea no contempla por el momento el establecimiento de rutas comerciales habituales con América, centrando su estrategia en servicios de vuelo a medida, integrando tanto al sector deportivo como al turismo de grupos y las empresas.

El permiso de operación supone, tal como remarcó el medio, una nueva etapa para Wizz Air UK, que refuerza su red de servicios personalizados y la posiciona como proveedora de soluciones para grandes eventos internacionales. La obtención de la certificación representa también la culminación de un proceso que involucró meses de trabajo entre la aerolínea y las agencias reguladoras de ambos países, con el objetivo de garantizar que todos los requerimientos legales y técnicos se encontraran en regla antes del lanzamiento de la oferta.

La directora general de la aerolínea manifestó que la certificación alcanzada genera perspectivas de crecimiento para el negocio de vuelos chárter de larga distancia y que la compañía se encuentra preparada para gestionar la logística de los traslados internacionales de los distintos grupos interesados en viajar al Mundial y a otros eventos destacados en Estados Unidos. Moynihan añadió que “esta autorización abre la puerta a oportunidades increíbles” para Wizz Air UK, según difundió la compañía.

El medio detalló que la nueva estrategia de la aerolínea pone el énfasis en atender mercados de gran volumen y alta especialización, atendiendo a la demanda de movilidad que generan acontecimientos deportivos de escala mundial y el sector de viajes organizados. También precisó que el lanzamiento de este servicio cuenta con una ventana de reservas ya activa, con la mira puesta en los próximos meses, cuando se intensifique la programación y el traslado de delegaciones y aficionados a territorio estadounidense.

Wizz Air UK comunicó que la gestión de estos vuelos incluirá el diseño de soluciones específicas en horarios, logística y capacidad, para responder de manera eficiente a las características de cada grupo. El proceso de consultas permitirá a los interesados obtener información detallada y realizar reservas adaptadas a las necesidades de cada viaje, tanto en el ámbito deportivo, empresarial, turístico o privado.

El medio que dio a conocer la noticia señaló que la decisión de no operar vuelos comerciales regulares responde a la intención de la compañía de centrarse exclusivamente en el nicho de vuelos chárter. Esto le permite ofrecer flexibilidad y condiciones adaptadas a itinerarios especiales, lo que resulta especialmente relevante en contextos de alta demanda temporal y específica, como sucede en torno a grandes eventos deportivos y corporativos.

Finalmente, tal como consignó el medio, la directiva de Wizz Air UK expresó que la obtención de esta certificación es considerada por la empresa como un avance importante dentro de sus objetivos estratégicos, ya que consolida la presencia de la aerolínea en el mercado de vuelos chárter transatlánticos y amplía las opciones para los distintos segmentos que requieren soluciones a medida para desplazamientos grupales hacia Estados Unidos.