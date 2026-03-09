Valve confirma que mantendrá el lanzamiento de sus nuevos dispositivos Steam Machine y Steam Frame para este año 2026

La representante de relaciones públicas de Valve, Kaci Aitchison Boyle, explicó a The Verge que la compañía mantiene su calendario original y que “nada ha cambiado” en los planes de lanzamiento oficial de sus nuevos productos de hardware, a pesar de los retrasos y del contexto adverso por la escasez global de componentes de memoria. La directiva añadió también que Valve ofrecerá más detalles y actualizaciones sobre estos lanzamientos a medida que se concreten sus planes internos para la manufactura y distribución. Con estas declaraciones, Valve busca dar certidumbre sobre la disponibilidad de la línea Steam Machine, el visor Steam Frame y el nuevo Steam Controller dentro del año 2026.

De acuerdo con lo reportado por The Verge y reseñado por otros medios, el fabricante de la plataforma digital de videojuegos Steam sostiene su compromiso de regresar al mercado de las consolas de sobremesa con tres dispositivos clave: el ordenador compacto Steam Machine, orientado a ejecutar juegos con SteamOS; el visor de realidad virtual Steam Frame, y el mando Steam Controller. Estos productos fueron presentados oficialmente en noviembre del año anterior, marcando así la apuesta renovada de Valve por ampliar sus propuestas de hardware en el sector de los videojuegos.

El medio también remarcó que la introducción de estos dispositivos supone el retorno de Valve al mercado de consolas de videojuegos, tras experiencias previas con su ecosistema propio. La Steam Machine, en particular, representa un esfuerzo por acercar la experiencia de SteamOS a un público general que busca ordenadores de salón compactos y de alto desempeño, mientras que el Steam Frame apunta a atender el creciente interés por la realidad virtual entre usuarios de videojuegos.

