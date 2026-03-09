Agencias

Ucrania exige a Hungría la devolución de activos incautados al banco estatal Oschadbank

El Gobierno de Ucrania ha reclamado la devolución de sus activos a Hungría, después de que sus autoridades detuvieran hace unos días a siete empleados del banco estatal ucraniano Oschadbank mientras cruzaban territorio húngaro con varios millones de euros y hasta nueve kilos de oro.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha puesto de relieve que ya son cuatro días sin noticias de estos bienes confiscados, una vez se ha confirmado la expulsión de Hungría de estos siete ciudadanos ucranianos, sobre quienes pesan sospechas de blanqueo de capitales.

"Ucrania no acepta ultimátums ni chantajes", ha advertido Sibiga, quien ha acusado a las autoridades de Budapest de utilizar episodios como este con fines electoralistas, a un mes de unas elecciones legislativas en Hungría que pueden significar un cambio de rumbo tras 15 años de mandato de Viktor Orbán.

"Hungría está aprovechando esta situación para (...) involucrarnos en su campaña electoral interna. Rechazamos esto y pedimos a nuestros colegas húngaros que cesen las provocaciones, dejen de involucrarnos en su campaña electoral (...) y retomen unas relaciones constructivas y de buena vecindad", ha instado Sibiga a su paso por Varsovia, donde se ha reunido con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

Un día antes, en redes sociales, Sibiga reclamó a los socios de Ucrania que se manifestaran acerca de este "robo" sin precedentes y remarcó que aquel dinero incautado no pertenece a Hungría ni a su Gobierno, sino que es propiedad del banco estatal Oschadbank y, por tanto, de los contribuyentes ucranianos.

Ucrania denunció hace unos días que un grupo de trabajadores de esta entidad bancaria fueron detenidos cuando cruzaban territorio húngaros procedentes del Raiffeisen Bank Austria, en Viena, de donde retiraron 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilos de oro.

