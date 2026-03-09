Sonsoles Ónega vuelve a su programa una semana después de la muerte de su padre, Fernando Ónega

El compromiso con la memoria profesional y personal del periodista Fernando Ónega quedó reflejado en las palabras de sus hijos, quienes expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su padre, según consignó el medio que dio a conocer la noticia. Esta manifestación pública se sumó al deseo de la familia de continuar honrando el trabajo y el ejemplo humano del comunicador, figura influyente durante la Transición Española y referente durante décadas en prensa, radio y televisión. En medio de este contexto familiar y mediático, la periodista Sonsoles Ónega retomó la conducción de su magacín vespertino tras varios días de ausencia derivados de la muerte de su progenitor, tal como reportó el medio que cubrió su regreso.

Sonsoles Ónega se reincorporó a “Y ahora Sonsoles” el lunes 9 de marzo, seis días después de la partida de Fernando Ónega, quien falleció el 3 de marzo a los 78 años. Durante el periodo de duelo, la presentadora se apartó de la pantalla para centrarse en su familia y en las exequias del reconocido periodista. Según señaló el medio que informó sobre su ausencia, la dirección temporal del espacio televisivo recayó en la periodista Pepa Romero, habitual sustituta en ocasiones de vacaciones o compromisos profesionales de Sonsoles Ónega.

El fallecimiento de Fernando Ónega resultó un hecho de gran impacto en el ámbito mediático español. Su trayectoria abarcó diferentes formatos y soportes, lo que le valió el reconocimiento tanto de sus colegas como de un amplio público, de acuerdo con la crónica publicada por el medio. El día en que se conoció la noticia, el propio programa vespertino confirmó la ausencia de su titular, y distintas plataformas periodísticas coincidieron en subrayar el alcance de la pérdida para el sector de la comunicación.

Los días sucesivos al anuncio público de la muerte de Fernando Ónega estuvieron marcados por los mensajes de apoyo y solidaridad dirigidos a la familia, especialmente a Sonsoles, quien a través de diversos canales hizo público su agradecimiento al colectivo periodístico y a la audiencia. El medio que relató estos acontecimientos detalló cómo la familia Ónega se comprometió a preservar el legado del comunicador, asumiendo la responsabilidad de mantener viva la memoria de su contribución profesional y humana.

Durante el tiempo que Pepa Romero estuvo al frente del magacín, la emisión mantuvo la regularidad de su formato vespertino en la cadena Antena 3, según indicó el citado medio. Romero, que ya había cubierto a Sonsoles Ónega en otras ocasiones, tomó la dirección del programa el martes 3 de marzo, coincidiendo con el momento en que trascendió la noticia del fallecimiento. La respuesta de la audiencia y los comentarios en redes sociales reflejaron el interés y el respaldo hacia el espacio y su conductora original.

El regreso de Sonsoles Ónega a la televisión se produjo tras un periodo de ausencia por motivos personales vinculado al luto familiar. De acuerdo con lo reportado por la cobertura mediática, la periodista mostró fortaleza en su retorno, agradeciendo el acompañamiento recibido y retomando la conducción del programa como expresión de continuidad profesional pese al dolor reciente. El entorno televisivo y sus colegas en la cadena también manifestaron mensajes de aliento y respeto durante la reintegración de la presentadora.

La figura de Fernando Ónega, definida por su papel en la crónica política desde los inicios de la democracia, fue objeto de múltiples homenajes durante la semana posterior a su fallecimiento. Tal como publicó el medio, colegas, autoridades y representantes de diferentes generaciones del periodismo recordaron hitos destacados de su carrera y su influencia en la historia contemporánea de la información en España. La familia reiteró de forma pública su compromiso con la preservación del legado profesional y ético del comunicador.

A lo largo de los días de luto, Sonsoles Ónega y sus hermanos mantuvieron comunicación con los medios para compartir su agradecimiento y sus intenciones en relación a la obra de su padre, detalló la información publicada. Las referencias al legado de Fernando Ónega incluyeron menciones a su capacidad de análisis político y su presencia en grandes coberturas y debates televisivos, así como su papel en la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

El magacín “Y ahora Sonsoles”, espacio conducido por la periodista desde su estreno en Antena 3, reanudó su dinámica habitual tras la reincorporación de su titular, indicó el medio. El regreso al plató coincidió con la continuidad de los mensajes de apoyo por parte de la audiencia y la mención reiterada a la importancia de la figura paterna en la vida profesional y personal de Sonsoles Ónega. Las referencias al periodista fallecido continuaron en diversas plataformas y espacios informativos, ampliando el alcance mediático de su despedida.