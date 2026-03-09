Samsung considera añadir 'vibe coding' para personalizar la experiencia en próximos 'smartphones' Galaxy

Una función inspirada en la inteligencia artificial capaz de transformar instrucciones escritas en lenguaje natural en código ejecutable permitiría a cualquier persona crear aplicaciones o modificar la apariencia del sistema operativo de su teléfono para ajustarlas a sus necesidades específicas, sin conocimientos previos de programación. Según informó Techradar, Samsung evalúa incorporar el 'vibe coding' en las próximas generaciones de 'smartphones' Galaxy como una herramienta adicional para personalizar la experiencia de usuario.

De acuerdo con Techradar, Woo-Joon Choi, director de experiencia móvil de Samsung, explicó que la compañía estudia la posibilidad de permitir que usuarios y desarrolladores adapten tanto aplicaciones como la interfaz del sistema empleando comandos en lenguaje natural, eliminando así la barrera del conocimiento técnico y facilitando el acceso a funciones de personalización avanzadas. Con esta tecnología, conocida como codificación de vibración o 'vibe coding', la inteligencia artificial generativa sería capaz de interpretar instrucciones escritas por el usuario y transformarlas en modificaciones funcionales dentro del sistema operativo del dispositivo.

Tal como especificó Woo-Joon Choi en sus declaraciones, la propuesta busca transformar la experiencia del usuario permitiendo modificaciones sencillas y directas desde el propio dispositivo, sin depender de entornos de desarrollo externos ni herramientas específicamente diseñadas por terceros. El directivo puntualizó: "Actualmente estamos limitados a herramientas prediseñadas pero, con la programación de vibraciones, los usuarios pueden ajustar sus aplicaciones favoritas o crear algo personalizado según sus necesidades". También señaló que la opción estudiada "posibilitaría personalizar la experiencia del 'smartphone' de nuevas maneras, no solo a nivel de las aplicaciones sino también de su interfaz de usuario".

Según publicó Techradar, esta modalidad incorporaría la personalización en dos niveles. En primer lugar, permitiría la creación de aplicaciones específicas que pueden incorporar funciones personalizadas a partir de simples pedidos por escrito, sin requerir programación tradicional. En segundo término, también daría la posibilidad de alterar la apariencia y los controles de la propia interfaz, con cambios activados mediante indicaciones igualmente simples.

Samsung plantea que la incorporación de esta tecnología respondería a la tendencia de dotar a los teléfonos inteligentes de herramientas basadas en inteligencia artificial, en la línea de las innovaciones que ya forman parte de la generación más reciente de dispositivos Galaxy S26. Según informó Techradar, estas novedades incluyen opciones como 'Now Nudge', pensada como agente de soporte inteligente; 'Now Brief', orientada a la gestión automática de recordatorios; y la integración funcional de Perplexity, que potencia las capacidades del sistema bajo un modelo de plataforma multiagente.

La práctica de 'vibe coding', centrada en aprovechar algoritmos de IA generativa para generar código, busca acercar la creación y modificación del software a cualquier usuario sin conocimientos técnicos, y representa un paso en la tendencia del sector tecnológico por democratizar el acceso a la personalización de los dispositvos móviles. Según detalló Techradar, la empresa aún evalúa la integración de esta función, en el marco de su estrategia de mantener los dispositivos Galaxy competitivos en cuanto a opciones avanzadas de personalización y uso de inteligencia artificial.

El medio Techradar remarcó que el desarrollo apunta a simplificar la interacción de los usuarios con la tecnología, permitiendo transformar el teléfono en una herramienta mejor enfocada a demandas singulares y a escenarios de uso personalizado. La posibilidad de ajustar aplicaciones u otros elementos del teléfono directamente desde el dispositivo, sin requerir herramientas externas ni conocimientos de codificación, ampliaría el perfil de usuarios capaces de adaptar sus dispositivos a tareas o preferencias específicas.

La compañía no ha confirmado oficialmente la implementación definitiva de 'vibe coding', pero Choi enfatizó que el objetivo es maximizar la adaptación de cada teléfono a los requerimientos individuales de las personas. La integración de esta función de inteligencia artificial representaría una ampliación del conjunto de herramientas Galaxy AI, que en los modelos actuales ya concentra algunas de las funciones de asistente y automatización más demandadas entre los usuarios de smartphones, según reportó Techradar.