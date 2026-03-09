Previa del Newcastle - FC Barcelona

El Newcastle se presenta por primera vez en su historia en unos octavos de final de la Liga de Campeones y lo hace tras superar con contundencia la eliminatoria previa ante el Qarabag, con un marcador global de 9-3, lo que le permitió clasificarse tras una destacada actuación en St James’ Park. Ahora, el conjunto dirigido por Eddie Howe intentará aprovechar la inercia positiva en el torneo continental, con la mira puesta en lograr un resultado que les permita llegar con opciones reales al partido de vuelta en Barcelona. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia que reportó este encuentro, el FC Barcelona deberá lidiar nuevamente con varias ausencias importantes, situación que ya afrontó en partidos recientes tanto en Liga como en la Copa.

Tal como publicó la fuente original, el FC Barcelona viaja a Newcastle upon Tyne para disputar el partido de ida de los octavos de final en St James’ Park este martes a las 21:00, hora local, en una instancia a la que accedió tras finalizar en la quinta posición durante la Fase Liga, lo que les permitió evitar el play-off previo. La escuadra catalana buscará repetir la victoria conseguida durante la fase de grupos en el feudo inglés, cuando se impuso 1-2 gracias a un doblete de Marcus Rashford y, pese al gol de Anthony Gordon en tiempo añadido, logró superar los momentos iniciales de presión del Newcastle. En esa ocasión, el equipo de Hansi Flick mostró capacidad para resistir los ataques locales y crear las mejores oportunidades, a pesar de algunas bajas sensibles en la plantilla.

Según detalló el medio que cubre el evento, el enfrentamiento entre ambos equipos tendrá lugar nuevamente en St James' Park, un estadio que ya fue testigo de un duelo reñido entre ambos clubes en la edición de la Champions League 1997/98. En ese entonces, el Newcastle se impuso por 3-2 con un triplete de Faustino Asprilla, aunque el FC Barcelona ganó posteriormente el partido de vuelta por 1-0. El buen desempeño de los de Flick en la actual competición europea, sumado al hecho de haber ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos ante el cuadro inglés, otorga confianza a los blaugranas, aunque pesan los antecedentes negativos en tierras británicas, donde han caído en tres de sus últimas cuatro visitas, siendo el triunfo en Newcastle la única excepción reciente.

El Newcastle ha demostrado un notable poder ofensivo en esta edición de la Liga de Campeones. Según consignó el medio, el equipo inglés suma 26 goles en 10 partidos, lo que les convierte, junto con el Paris Saint-Germain, en el equipo más goleador del torneo. No obstante, eso se explica en parte porque los 'Magpies' han disputado dos partidos más que los ocho mejores de la fase de grupos. Anthony Gordon se perfila como una de las principales amenazas: el delantero inglés acumula 10 goles en la presente competición, una cifra sólo superada por Kylian Mbappé, que suma 13 tantos. Esta producción ofensiva representa uno de los principales retos para la defensa del Barcelona, que ha encajado 14 goles en ocho encuentros europeos en la temporada.

En cuanto a los jugadores determinantes del conjunto catalán, la cobertura de la fuente subraya el papel de Fermín López y Marcus Rashford. Ambos suman cinco goles y tres asistencias cada uno en competencias europeas, marcando diferencias en momentos clave para el equipo. Rashford, en particular, muestra un historial destacado frente a Newcastle: cuatro goles y dos asistencias en siete partidos ante los 'Magpies'. Su posible titularidad se mantiene en duda, considerando la irrupción de Lamine Yamal, quien se ha consolidado en el once titular y atraviesa un gran estado de forma. Esta situación podría relegar a Raphinha al banquillo para darle descanso, conforme lo reportado.

La previa publicada indica que la línea ofensiva del FC Barcelona podría completarse con Robert Lewandowski, mientras que Ferran Torres, quien ha evidenciado falta de acierto en sus últimas apariciones, buscará mejorar sus cifras tras el triunfo reciente ante el Athletic Club en San Mamés, donde un gol de la casa de Fermín López decidió el compromiso. Hansi Flick continúa gestionando una plantilla lastrada por las lesiones. Además de Gavi, de quien se evalúa su recuperación para reincorporarse en breve, siguen ausentes Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde. A pesar de estos contratiempos, la plantilla logró superar pruebas recientes contra rivales de la Liga y en Copa frente al Atlético de Madrid, según lo reportado por el medio.

En la actualidad, el Newcastle ocupa la duodécima plaza en la Premier League, a nueve puntos de los puestos europeos, y llega a este compromiso tras su eliminación en la FA Cup a manos del Manchester City dirigido por Pep Guardiola. El grupo de Eddie Howe, tras alcanzar la mejor campaña de su historia en competiciones europeas, se centra ahora en dar el máximo ante el Barcelona para mantener vivas las opciones de avanzar, pensando en el partido de vuelta en el nuevo Spotify Camp Nou.

Para el partido de este martes, el Newcastle contempla una alineación inicial integrada por Ramsdale en la portería; Trippier, Thiaw, Burn y Hall en defensa; Ramsey, Tonali y Joelinton en medio campo; y Elanga junto a Gordon comandando el ataque. Por parte del FC Barcelona, se estima que Joan Garcia defenderá el arco, acompañado de una línea defensiva formada por Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo. Pedri y Casadó cubrirán el centro del campo, mientras que el tridente ofensivo alternará entre Lamine Yamal, Fermín López y Rashford, con Lewandowski como principal referencia ofensiva.

El árbitro designado para dirigir el encuentro es Marco Guida, de nacionalidad italiana. El partido está programado para disputarse en el estadio St James’ Park a las 21:00 horas y será transmitido por Movistar Liga de Campeones, según la información facilitada por la fuente.