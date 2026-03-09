Palmeiras gana a Universidad Católica con doblete de Heittor y autogoles de Bumbila

Quito, 8 mar (EFE).- El equipo sub-20 de Palmeiras goleó este domingo por 5-0 a los ecuatorianos de la Universidad Católica con un doblete de Heittor y dos autogoles de Eduardo Bumbila en el cierre de la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores juvenil que se juega en la capital ecuatoriana.

El goleador del cuadro brasileño Heittor convirtió a los 14 y 36 minutos. A continuación se anotaron dos autogoles del defensa ecuatoriano Bumbila en los minutos 60 y 85, y otro de Eduardo Conceição en el 87.

Palmeiras impuso condiciones en el estadio Olímpico Atahualpa, pero careció de precisión en el primer tiempo y se encontró con la oposición del portero Kauan Lima.

La presión de los centrocampistas y atacantes del Palmeiras por ampliar el marcador llevó al error a los defensa locales, como Bumbila, que en su afán por rechazar el balón, terminó enviándolo al fondo de su arco.

El defensa ecuatoriano volvió a introducir el balón en su arco al intentar rechazar un remate de Fillipi, y Eduardo Conceição convirtió el quinto tanto brasileño.

Tras el triunfo de este domingo, Palmeiras saldrá el próximo miércoles al encuentro contra Olimpia paraguayo, y la Católica se enfrentará con el Sporting Cristal peruano. EFE