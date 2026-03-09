Mariló Montero, primeras palabras tras estrenarse como abuela: "Es hipnótico, una cosa tremenda"

Minutos después de que Alberto Herrera haya anunciado en el programa en el que trabaja junto a su padre Carlos Herrera, 'Herrera en COPE', el nacimiento de su primer hijo en común con Blanca Llandres Parejo, un niño al que han llamado Marcos que nació el pasado sábado 7 de marzo en Sevilla y que, como ha revelado entre risas, "es un muñeco" y tiene "las mismas orejas que su abuelo", ha sido la orgullosa abuela la que ha roto su silencio sobre uno de los momentos más felices y especiales de su vida.

Mariló Montero ha intervenido telefónicamente en 'Espejo Público' este lunes y, sin ocultar su emoción, ha transmitido sus primeras sensaciones tras conocer a su nieto: "Estoy en el AVE... Es un muñeco, es hipnótico, es una cosa tremenda porque es el milagro de la vida y tienes a ese renacuajo entre tus brazos tan bonito, tan redondo, tan perfecto, con unos labios gruesos y una nariz chata...".

Además de su flechazo con el recién nacido, sobre el que ha bromeado con su parecido a su exmarido asegurando que "el Herrera padre lleva 33 años con ese mismo chiste de que sus dos hijos son iguales a él", la periodista ha dedicado unas bonitas palabras a su nuera, a la que ha definido como una "campeona". "Al día siguiente dijo que podía tener otro. Es que ha ido todo perfecto. El niño ha venido criado ya. Están sanísimos los dos y es un momento muy bonito", ha reconocido.

Sin embargo, a pesar de su felicidad tras convertirse en abuela, la navarra ha dejado claro que "no es negociable" que su nieto le llame así. "No, no, que me llame Mariló según él vaya pronunciando. Él que vaya balbuceando pero que no me llame abuela", ha comentado entre risas, bromeando con que "lo siento pero mañana no me veréis con el bastón".

Una conversación con Susanna Griso y sus compañeros en el que Mariló ha desvelado el nombre compuesto que ella había pensado para Marcos, aunque su hijo y su nuera han decidido no hacerle caso (por suerte para el pequeño, ya que su orgullosa abuela ha tenido que leerlo de lo largo que es): "Marcos Máximo Lorenzo Felipe Ángel Gonzalo Carlos Alberto Manuel". "Alberto es Alberto Eduardo porque nos pilló desprevenidos, con más tiempo habrían sido muchos más nombres", ha asegurado rotunda.