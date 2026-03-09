Las mujeres se toman las calles de Montevideo bajo una consigna antiimperialista

Montevideo, 8 mar (EFE).- La capital uruguaya se tiñó de violeta con el paso de las mujeres que marcharon con la convicción de que el Estado es responsable de la vulneración de los derechos adquiridos y bajo una consigna antiimperialista.

La principal avenida de la ciudad vibró bajo el grito de "¡Mujer, escucha, únete a la lucha!", en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Las gargantas cubiertas con pañuelos presagiaron la caída del patriarcado y el auge del movimiento feminista en América Latina, con carteles que rezaban consignas comunes, pero que siguen vigentes, como: "Que ser mujer no nos cueste la vida".

A lo largo de la avenida 18 de Julio, tomó la delantera de la manifestación la Coordinadora de Feminismos, seguida de cerca por el colectivo "¿Dónde están nuestras gurisas (jóvenes)?" con imágenes de jóvenes desaparecidas. Los cánticos alertaban que estas "no están perdidas", sino que son víctimas de explotación sexual.

"8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día de lucha por nuestras reivindicaciones más urgentes: salud, trabajo, vivienda, educación y acceso a la cultura, por salarios dignos, por seguridad social justa y solidaria, por una Justicia con recursos, por políticas reales contra la violencia basada en género", resumió la proclama que las mujeres leyeron en voz alta al llegar al destino de la manifestación, frente a la sede de la Universidad de la República.

Entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay. El 58 % de estos homicidios fueron en un contexto de violencia machista, según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior.

"El feminicidio es parte de la cadena patriarcal que nos violenta y oprime, y debemos romper cada uno de sus eslabones. Hemos tomado las calles en alerta para visibilizar los feminicidios y la violencia vicaria ejercida hacia niñeces y adolescencias, que también son víctimas", dijeron varias mujeres al unísono y afirmaron que sin presupuesto, la vigente ley de violencia basada en género "no tiene significado".

En septiembre de 2025, autoridades del Gobierno recibieron a un conjunto de mujeres que solicitaron una respuesta estatal para reforzar las medidas de protección y respuesta a las mujeres víctimas machista, tras la estremecedora confirmación de que dos niños, de 2 y 6 años, habían sido asesinados por su padre en el departamento (provincia) de Soriano.

En diálogo con la Agencia EFE, Soledad González, politóloga e integrante de la Intersocial Feminista -un movimiento que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil- señaló que existió un compromiso de instalar una mesa para revisar todas las fallas del sistema y que esta nunca se puso en marcha.

"Fue una promesa que nunca la cumplieron ni tienen intenciones de cumplirla, evidentemente, porque jamás nos llamaron. Nos ignoran por completo", subrayó.

Para González, la violencia vicaria -que se ejerce en terceras personas con el fin de dañar a la mujer- no solo se refleja en el asesinato de los niños, sino también en el ámbito judicial con "los violentos manipulando las leyes y las circunstancias de poca formación de los operadores judiciales, de falta de recursos y demás", al punto de lograr "torcer el marco jurídico a su favor".

Una consigna marcada por la polémica

La consigna para la manifestación de este año "8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán", fue impulsada por la central sindical PIT-CNT y cuestionada por activistas feministas.

Tal fue el caso de González, que planteó que las mujeres no están "reflejadas en esa consigna".

En diálogo con EFE, Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT responsable de su Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, defendió esta consigna: "Entendimos que este era un momento, por todo lo que está sucediendo en el mundo, de que en nuestra consigna estuviera la palabra antiimperialismo, porque nosotras, como feministas, rechazamos todas las formas de dominación que someten a los pueblos y vulneran a la soberanía y el derecho a decidir su propio destino".

Así fue que al cierre de la manifestación, desde los megáfonos se oía: "Nos solidarizamos con las mujeres venezolanas, cubanas, haitianas, sudanesas, iraníes, kurdas, libanesas, afganas, palestinas y todas las que resisten las múltiples violencias sobre sus cuerpos y su autonomía, que cuidan el tejido familiar y comunitario desgarrado por los bloqueos y las guerras y luchan para que sus hijes y sus pueblos puedan vivir (sic)".

Daniela Calone