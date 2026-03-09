Georgia critica decisión de la UE de exigir visados a sus diplomáticos

El jefe de gobierno de Georgia, Irakli Kobajidze, sostuvo que los funcionarios de su país superarán la nueva restricción migratoria europea mediante la presentación de las solicitudes adecuadas para obtener visados. Esta afirmación se produjo tras la entrada en vigor de la suspensión temporal de la exención de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales emitidos por el Estado georgiano. Según informó la agencia EFE, la medida anunciada por la Unión Europea responde a la preocupación existente en Bruselas sobre la integridad del compromiso democrático de Georgia y supone un régimen especial durante un periodo inicial de doce meses.

En su intervención durante un acto público, Kobajidze cuestionó el proceso de toma de decisiones en las instituciones europeas, al declarar que, “están mostrando un doble rasero en lo que respecta a Georgia”. Añadió que, en su opinión, la llamada burocracia europea manifiesta ahora una situación “trágica”, y señaló que, a pesar de la suspensión, el país mantiene su orientación hacia la integración en la Unión Europea. Esta versión fue recogida desde Tiflis por la agencia EFE, que también mencionó que el mandatario afirmó: “la burocracia europea es la que ha perdido el rumbo”.

La decisión de la Unión Europea se produce tras la aprobación en Georgia de un paquete legislativo sobre la financiación extranjera y la actividad política en el país. Según publicó EFE, Bruselas considera que este conjunto de medidas forma parte de un procedimiento sistemático por parte de las autoridades de Tiflis para limitar el espacio democrático y cívico local. A juicio de la Unión Europea, la reciente legislación adoptada por el parlamento de Georgia constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales tomados por ese país, particularmente en el ámbito de los derechos humanos y en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Georgia. La Comisión Europea advirtió que la aprobación de ese texto legal signa un alejamiento respecto al objetivo de ingreso de Georgia en la Unión Europea, un objetivo explícitamente contenido en la Constitución del país caucásico, según puntualizó EFE.

Bruselas activó el mecanismo de suspensión de visados tras calificar las actuaciones del gobierno georgiano en materia legislativa como una “violación deliberada y persistente” de los acuerdos sobre los cuales se fundamentaba la exención de visados para funcionarios estatales. Esta medida afecta específicamente a los funcionarios que portan pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales, restringiendo su libertad de circulación en el espacio comunitario durante al menos un año, según consignó la agencia EFE.

El origen del actual conflicto institucional radica en las diferentes interpretaciones sobre el alcance y la legitimidad de las recientes reformas políticas implementadas en Georgia. Según destacó la información de EFE, la Unión Europea considera que la legislación objeto de controversia busca controlar y limitar la financiación extranjera y las actividades de los grupos políticos y sociales, comprometiendo así la pluralidad y los estándares democráticos. Frente a estos cuestionamientos, el gobierno de Tiflis insiste en su postura afirmando que no se ha apartado del proceso de integración europea y que las nuevas leyes buscan garantizar una mayor transparencia en la vida política y social del país.

Desde el punto de vista de las instituciones europeas, el endurecimiento de la política de visados busca expresar una respuesta clara ante lo que describen como el retroceso en materia de derechos fundamentales y de ambiente democrático en Georgia. Esta acción se apoya en las cláusulas del acuerdo bilateral en vigor, que permiten la revisión y suspensión de beneficios de movilidad internacional en caso de incumplimiento de las condiciones originales. La agencia EFE reportó que Bruselas fundamentó la activación del mecanismo de suspensión en la persistencia del comportamiento considerado incompatible con la letra y espíritu del Acuerdo de Asociación.

Autoridades georgianas insisten en la disposición a gestionar la nueva situación mediante la presentación de solicitudes individuales para la obtención de visados, en tanto que continúan negando cualquier desviación significativa respecto al proceso de integración europeo. En declaraciones ofrecidas durante su intervención pública, recogidas por EFE, el primer ministro subrayó que la medida europea responde a una valoración política y no a hechos concretos de incumplimiento.

En un contexto de relaciones crecientemente tensas entre Tiflis y Bruselas, el debate sobre la dirección democrática de Georgia y la profundidad del proceso de reformas adquiere un papel central. Según reflejó la cobertura de EFE, la suspensión temporal del régimen de exención de visados actúa como el principal instrumento de presión empleado por la Unión Europea para intentar revertir las reformas consideradas problemáticas y forzar un retorno a los principios democráticos estipulados en los acuerdos bilaterales.