Elma Saiz destaca el papel fundamental del cine y la industria como motor de transformación social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este lunes el papel "fundamental" del cine y de la industria "como motor de transformación social y de poner voz a historias que muchas veces están invisibilizadas".

Así lo ha señalado este lunes la ministra que en el marco del Festival de Málaga donde ha mantenido un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos'. Además, ha asistido a la clausura de la III edición del concurso 'Cuéntanos las historias que nadie cuenta', donde se presentan los cinco proyectos finalistas a la industria audiovisual.

"Para mí es un honor encontrarme en este importante Festival de Cine de Málaga", ha valorado la ministra, al tiempo que se ha referido a la tercera edición del programa 'Cambio de Plano', "donde damos voz, visibilizamos precisamente historias de vida que muchas veces están fuera del foco público, bien referido al sinhogarismo, a la trata, a la migración, a la discapacidad...". "Por eso me parece tan importante", ha apostillado.

"Creo que el papel del cine y de la industria es fundamental como motor de transformación social y de poner voz a historias que muchas veces están invisibilizadas", como también, ha dicho, se vio en la reciente gala de los Goya, donde "hoy 9 de marzo, ayer fue 8 de marzo, tuvieron un papel muy importante las mujeres, saldándose una deuda que se tenía con las diferentes profesiones en el ámbito del cine, con importantes mujeres premiadas en esa gala y también con esa conciencia social tan necesaria".

Por otro lado, Saiz ha valorado el encuentro con Ousman Umar, "activista de los derechos humanos, un emprendedor, un empresario y poniendo voz a su propia historia, gracias a su libro, 'Viaje a un país para blancos', que también ha sido llevado al cine, escuchando de primera mano un proceso migratorio; cómo ha reflexionado lo importante de escuchar, de acercarse al fenómeno migratorio sin prejuicios, y eso es muy coincidente con la política migratoria del Gobierno de España".

Ha recordado que "está a punto de comenzar un proceso de regulación extraordinaria que precisamente visibiliza, da derechos a personas que ya viven en nuestro país y es una de las reflexiones" y "como Gobierno de España alzamos la voz poniendo en el centro los derechos humanos, escuchando historias de personas que vienen a buscar una oportunidad como él mismo cuenta en su libro y vamos a poder ver pronto, en unos meses, en las salas de cine toda la sociedad española".

Por otro lado, cuestionada sobre si le ha llamado especialmente la atención alguna historia de esos proyectos finalistas, Elma Saiz ha dicho que "no quiero tampoco desvelar porque me parece que es muy importante que la gente se acerca y los conozca", pero ha señalado a "historias que tienen que ver con la trata, con mujeres que huyen de esa violencia que se ejerce contra ellas".

Así, ha valorado "el papel tan importante, en este caso gracias a la colaboración de Netflix y DAMA, y la labor de acompañamiento desde el Ministerio, hay muchísimos profesionales que conocen estas realidades, y es una fusión perfecta para dar voz a historias que muchas veces no se cuentan, miramos para otro lado y lo importante de mirar, aproximarnos con una mirada sensible y una mirada llena de verdad, que es lo que ha hecho este importante concurso de 'Cambio de plano'", ha concluido.