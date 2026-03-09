El régimen iraní felicita a su nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei

La elección del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, ha tenido como consecuencia durante la madrugada de este domingo una serie de felicitaciones y celebraciones de parte de las principales figuras y entidades iraníes, incluido el presidente, Masud Pezeshkian, el Ejército y el aparato judicial, así como algunos de los más destacados candidatos en las previsiones anteriores al ascenso del nuevo dirigente.

Pezeshkian ha descrito la elección de Mojtaba como "una nueva era de honor y autoridad para la nación iraní" en un mensaje difundido por la cadena iraní Press TV en el que ha manifestado su deseo de que el país centroasiático "alcance un horizonte brillante de independencia sostenible, progreso científico y tecnológico, y desarrollo integral", de cara a un futuro "en el que el progreso, la justicia social y la dignidad global darán los frutos de esta unidad y prudencia".

No obstante, el presidente iraní no ha querido obviar la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, que ha tachado de "brutal y flagrante agresión" poco después de destacar "la determinación de las abnegadas y valientes fuerzas armadas iraníes".

Pese a ello, ha mostrado su confianza en que Teherán logrará superar la situación bajo "el sabio liderazgo" de Mojtaba y "fomentando un ambiente basado en la confianza, la empatía y la amplia participación y resistencia del pueblo".

"El Ejército de la República Islámica de Irán, como guardián de la independencia, integridad territorial y sistema de la República Islámica de Irán, felicita y congratula la digna elección" de Mojtaba Jamenei, ha anunciado el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

En esta línea, las Fuerzas Armadas del país centroasiático han realizado "una promesa" al nuevo líder Supremo de que "se sacrificará hasta su último aliento en el camino de la preservación de los ideales elevados y sublimes de la Revolución Islámica (...) y será más poderoso que nunca en la sagrada misión de proteger la independencia, integridad territorial y sistema sagrado de la República Islámica", mientras que "escuchará la orden del líder supremo y comandante en jefe".

Asimismo, ha apelado a la figura de su padre, Alí Jamenei, bajo quien, según el Ejército, el sistema iraní "se convirtió en un símbolo incomparable de la lucha contra la opresión y la arrogancia, un sistema que buscaba la libertad e inspiraba a todo el mundo". "El Irán islámico logró alcanzar su posición única, dinámica y en crecimiento por primera vez en su historia, llena de altibajos", ha manifestado.

Simultáneamente, Mojtaba Jamenei ha recibido el apoyo de toda la diplomacia iraní, en un comunicado difundido por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, en el que ha declarado la "lealtad" de todos ellos y la suya al nuevo líder, comprometiéndose a "no rendirnos ni un instante para defender los derechos de la gran nación iraní, promover los intereses y la seguridad nacionales, y alcanzar los nobles objetivos de la revolución islámica de Irán".

OTROS CANDIDATOS EXTIENDEN SUS FELICITACIONES AL NUEVO LÍDER

El nuevo mandatario ha recibido también el apoyo de otras destacadas figuras del régimen iraní, como el presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, quien figuraba en las quinielas de candidatos y también ha apelado a la figura del último líder supremo, defendiendo en un breve mensaje en redes sociales que Mojtaba Jamenei "podrá liderar el país con las enseñanzas que aprendió de su gran padre".

"Mojtaba Jamenei se crio en la escuela del liderazgo. Si dios quiere, su existencia será una fuente de bondad y bendición", ha subrayado en una publicación en la que ha mostrado su deseo de que, bajo el mandato del nuevo líder, "Irán se encamine hacia el desarrollo".

Por su parte, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha querido de igual manera felicitar al nuevo líder, a quien ha descrito la elección del hijo del último líder supremo como "motivo de alegría y esperanza para la gran nación iraní", en un mensaje difundido por la agencia semioficial iraní ISNA.

Con todo, ha traído a colación el contexto bélico que cubre al país, y ha advertido de que se encuentra "en medio de una campaña contra un enemigo feroz, sumido en un sinfín de errores de cálculo", aludiendo así a Estados Unidos e Israel en un breve texto en el que ha invocado a dios para lograr "la victoria en este campo".

Paralelamente, el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, ha congratulado también al nuevo dirigente en un extenso mensaje recogido por la agencia iraní Tasnim en el que ha extendido sus condolencias por la muerte de su padre y predecesor. Asimismo, ha destacado de Mojtaba Jamenei "una personalidad recta, dotada de cualidades morales, aplomo, piedad, sinceridad, conducta sabia y una profunda comprensión de los fundamentos de la Revolución Islámica".

"Confío en que, siguiendo el ejemplo de los honorables y queridos imanes de la revolución, y a la luz de la misma escuela de sabiduría, autoridad y espiritualidad, su excelencia podrá abrir nuevos caminos para el avance del islam", ha manifestado.

Al tiempo, ha abordado el futuro de la gobernanza, argumentando que "el progreso del país, la preservación de la unidad nacional y la superación exitosa de las actuales circunstancias críticas dependen de la obediencia de todas las personas leales y siempre presentes, pilares del sistema, funcionarios y agentes al liderazgo del sistema islámico, y de la preservación de la empatía y la solidaridad nacionales".

"Como servidor de la nación, al declarar lealtad a su majestad, enfatizo mi pleno apoyo en este camino y la necesidad de cohesión, unidad nacional y la obediencia de todos al liderazgo para proteger los intereses nacionales, el honor del país y los ideales de la revolución islámica", ha remarcado.

Otro de los grandes candidatos a ocupar el liderazgo del país centroasiático, Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, ha emitido también un mensaje de felicitación a Mojtaba Jamenei, recogido por ISNA e igualmente con recuerdos y condolencias por su padre y predecesor.

Además, ha sido más específico que los anteriores en cuanto a la actualidad iraní, envuelta en los ataques estadounidenses e israelíes y las represalias de Teherán contra los mismos, y ha destacado que "lo importante hoy es proteger a nuestro querido Irán y a la República Islámica de la brutal agresión del régimen sionista y del criminal Estados Unidos".

Estas felicitaciones han seguido a la elección del ayatolá Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní por parte de la denominada Asamblea de Expertos, en una decisión tomada apenas diez días después de que su padre y antecesor, Alí Jamenei, muriera el pasado 28 de febrero en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Ayatolás y diputados iraníes habían pedido ya acelerar la elección del nuevo líder supremo, mientras que Israel prometía este mismo domingo que impediría el nombramiento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertía también de que el elegido no duraría mucho sin obtener primero su beneplácito.