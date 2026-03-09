El PSOE replica a Feijóo por su "discurso vacío" y cree que acumula problemas sin resolver en Móstoles y Extremadura

El exsecretario general de Nuevas Generaciones dejó el Partido Popular para pedir el voto a Vox, un hecho que según el PSOE representa una tendencia interna dentro de la formación opositora y evidencia una posible fuga de dirigentes hacia posiciones más radicales. Esta situación, junto a otros episodios recientes que afectan tanto a la dirección del PP como a sus estructuras en territorios clave, ha sido utilizada por el principal partido del Gobierno para arremeter contra el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y su gestión de las crisis dentro de la organización que encabeza.

Según informó el medio, el PSOE respondió directamente a Feijóo calificando su discurso como “vacío”, después de que el líder del PP criticase en un acto de campaña al presidente, Pedro Sánchez, por recurrir a lemas como “No a la guerra” en lugar de presentar propuestas concretas. Feijóo, durante un evento reciente en Soria, afirmó que las consignas no resuelven los problemas de la ciudadanía española y sostuvo que el PP sí cuenta con alternativas tangibles. El PSOE, a través de un comunicado recogido por la fuente, replicó a estas palabras acusando a Feijóo de insistir en frases hechas mientras su partido permanece sin resolver problemas de calado en Madrid y Extremadura.

Entre los argumentos expuestos por el PSOE se encuentra el caso del alcalde de Móstoles, sobre el que pesa una acusación de acoso sexual a una exconcejala, y cuya permanencia en el cargo se ha mantenido más de un mes después de conocerse la denuncia pública. Según consignó el medio, los socialistas responsabilizan a Feijóo por la falta de respuesta ante este caso y señalan la dimisión de la víctima, quien se vio forzada a abandonar su puesto mientras el regidor sigue desempeñando sus funciones. Para los socialistas, la ausencia de consecuencias es indicio de una falta de asunción de responsabilidades bajo el liderazgo de Feijóo.

En Madrid, los socialistas también apuntan al incidente sucedido en Collado Villalba el 8 de marzo, en el que una concejala del PP censuró una obra de teatro, provocando posteriormente su renuncia. El PSOE interpreta este episodio como signo de una postura conservadora prevalente dentro del partido opositor, al referirse a estas acciones como “costumbres de otros tiempos que en el PP siguen teniendo muy presentes”, según reportó el medio.

Respecto a la situación política en Extremadura, el PSOE destaca que María Guardiola, candidata del PP a la presidencia de la Junta, continúa sin alcanzar su investidura por la negativa de Vox a prestar su apoyo. Esta falta de acuerdo ha resultado, según publicó la fuente, en la ausencia de presupuestos y de un gobierno autonómico operativo en la región, lo que para los socialistas representa otra muestra de la incapacidad del PP para resolver sus propias crisis institucionales.

A estos elementos se añade, como señaló el medio, la salida de un histórico referente interno, el exsecretario general de Nuevas Generaciones, quien tras abandonar el PP instó públicamente a votar por Vox. Este gesto es interpretado por el PSOE como una señal de que algunos cuadros del PP se deslindan ante el aumento de la radicalización del discurso, un fenómeno que los socialistas observan como una tendencia preocupante dentro de la estrategia actual del principal partido de la oposición.

El comunicado del PSOE sostiene que el balance de la gestión de Feijóo consiste en “muchas frases, pocas soluciones y un PP cada vez más perdido”, y apunta a que mientras el líder del partido continúa pronunciando mensajes impactantes en campaña, la realidad política bajo su mando revela dificultades no resueltas y un clima interno marcado por la fragmentación y la falta de respuesta ante situaciones delicadas. El medio detalla que desde Ferraz, la dirección socialista hace hincapié en estos casos como ejemplo de que las únicas respuestas del PP son discursos repetitivos y eslóganes, a los que acusan de no abordar los verdaderos problemas ni presentar alternativas satisfactorias acerca de las crisis en sus territorios.

En cuanto a la confrontación en el plano nacional, la crítica de Feijóo hacia Sánchez por recuperar el lema ‘No a la guerra’ tras los recientes acontecimientos internacionales, específicamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, fue respondida por el PSOE como una reacción que ignora los asuntos internos del PP y persiste en el uso de mensajes simples y reiterativos. Según detalló el medio, los socialistas consideran que esta estrategia resta profundidad al debate político y traslada la atención de los desafíos que enfrenta la oposición en sus propias filas, tanto a nivel nacional como en los ámbitos locales y autonómicos.

En su conjunto, la réplica del PSOE, difundida y recogida por el medio, busca subrayar que las dificultades actuales del PP bajo la dirección de Feijóo van más allá de la retórica electoral, apuntando a cuestiones estructurales, divisiones internas y respuestas insuficientes ante casos que afectan a la reputación y funcionamiento del partido.