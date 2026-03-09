Agencias

El petróleo de Texas se dispara un 12 % y supera los 100 dólares el barril

Nueva York, 9 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 10,98 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los precios del petróleo subían hoy debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Los ministros de finanzas del G7 (Grupo de los Siete) se habrían reunido por teléfono esta mañana para debatir el impacto de la guerra, según informaron medios locales, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El petróleo estadounidense subió cerca de un 35 % la semana pasada, su mayor ganancia en la historia del mercado de futuros desde 1983.

Este domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en sus redes que "los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo". EFE

EFE

