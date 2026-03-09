Ejército y jefe del aparato judicial iraníes felicitan al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei

La elección del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, ha tenido como consecuencia durante la madrugada de este domingo una serie de felicitaciones y celebraciones de parte de las principales figuras y entidades iraníes, incluido el Ejército y el aparato judicial, así como algunos de los más destacados candidatos en las previsiones anteriores al ascenso del nuevo dirigente.

"El Ejército de la República Islámica de Irán, como guardián de la independencia, integridad territorial y sistema de la República Islámica de Irán, felicita y congratula la digna elección" de Mojtaba Jamenei, ha anunciado el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

En esta línea, las Fuerzas Armadas del país centroasiático han realizado "una promesa" al nuevo líder Supremo de que "se sacrificará hasta su último aliento en el camino de la preservación de los ideales elevados y sublimes de la Revolución Islámica (...) y será más poderoso que nunca en la sagrada misión de proteger la independencia, integridad territorial y sistema sagrado de la República Islámica", mientras que "escuchará la orden del líder supremo y comandante en jefe".

Asimismo, ha apelado a la figura de su padre, Alí Jamenei, bajo quien, según el Ejército, el sistema iraní "se convirtió en un símbolo incomparable de la lucha contra la opresión y la arrogancia, un sistema que buscaba la libertad e inspiraba a todo el mundo". "El Irán islámico logró alcanzar su posición única, dinámica y en crecimiento por primera vez en su historia, llena de altibajos", ha manifestado.

El nuevo mandatario ha recibido el apoyo, tras su elección, de destacadas figuras del régimen iraní, como el presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, quien figuraba en las quinielas de candidatos y también ha apelado a la figura del último líder supremo, defendiendo en un breve mensaje en redes sociales que Mojtaba Jamenei "podrá liderar el país con las enseñanzas que aprendió de su gran padre".

"Mojtaba Jamenei se crio en la escuela del liderazgo. Si dios quiere, su existencia será una fuente de bondad y bendición", ha subrayado en una publicación en la que ha mostrado su deseo de que, bajo el mandato del nuevo líder, "Irán se encamine hacia el desarrollo".

En una carta posterior, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha valorado la elección de Mojtaba Jamenei asegurando que su nombramiento "ha decepcionado a los enemigos obstinados y belicistas y ha dado esperanza a la nación iraní, que busca la verdad y es agradecida".

"Que Dios bendiga esta decisión y, si Dios quiere, que la existencia de Su Eminencia prepare el camino para el desarrollo económico del país y la dignidad del sistema de la República Islámica de la mejor manera", ha añadido.

Sobre el Consejo Supremo de Seguridad Nacional que dirige, Lariyani ha dicho que "hará todo lo posible para cumplir con sus medidas" en medio de las "delicadas condiciones de guerra".

APARATO JUDICIAL

Por su parte, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha querido de igual manera felicitar al nuevo líder, a quien ha descrito la elección del hijo del último líder supremo como "motivo de alegría y esperanza para la gran nación iraní", en un mensaje difundido por la agencia semioficial iraní ISNA.

Con todo, ha traído a colación el contexto bélico que cubre al país, y ha advertido de que se encuentra "en medio de una campaña contra un enemigo feroz, sumido en un sinfín de errores de cálculo", aludiendo así a Estados Unidos e Israel en un breve texto en el que ha invocado a dios para lograr "la victoria en este campo".

Paralelamente, el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, ha felicitado también al nuevo dirigente en un extenso mensaje recogido por la agencia iraní Tasnim en el que ha extendido sus condolencias por la muerte de su padre y predecesor. Asimismo, ha destacado de Mojtaba Jamenei "una personalidad recta, dotada de cualidades morales, aplomo, piedad, sinceridad, conducta sabia y una profunda comprensión de los fundamentos de la Revolución Islámica".

"Confío en que, siguiendo el ejemplo de los honorables y queridos imanes de la revolución, y a la luz de la misma escuela de sabiduría, autoridad y espiritualidad, su excelencia podrá abrir nuevos caminos para el avance del islam", ha manifestado.

Al tiempo, ha abordado el futuro de la gobernanza, argumentando que "el progreso del país, la preservación de la unidad nacional y la superación exitosa de las actuales circunstancias críticas dependen de la obediencia de todas las personas leales y siempre presentes, pilares del sistema, funcionarios y agentes al liderazgo del sistema islámico, y de la preservación de la empatía y la solidaridad nacionales".

"Como servidor de la nación, al declarar lealtad a su majestad, enfatizo mi pleno apoyo en este camino y la necesidad de cohesión, unidad nacional y la obediencia de todos al liderazgo para proteger los intereses nacionales, el honor del país y los ideales de la revolución islámica", ha remarcado.

NIETO DE JOMEINI

Otro de los grandes candidatos a ocupar el liderazgo del país centroasiático, Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, ha emitido también un mensaje de felicitación a Mojtaba Jamenei, recogido por ISNA e igualmente con recuerdos y condolencias por su padre y predecesor.

Además, ha sido más específico que los anteriores en cuanto a la actualidad iraní, envuelta en los ataques estadounidenses e israelíes y las represalias de Teherán contra los mismos, y ha destacado que "lo importante hoy es proteger a nuestro querido Irán y a la República Islámica de la brutal agresión del régimen sionista y del criminal Estados Unidos".

Estas felicitaciones han seguido a la elección del ayatolá Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní por parte de la denominada Asamblea de Expertos, en una decisión tomada apenas diez días después de que su padre y antecesor, Alí Jamenei, muriera el pasado 28 de febrero en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Ayatolás y diputados iraníes habían pedido ya acelerar la elección del nuevo líder supremo, mientras que Israel prometía este mismo domingo que impediría el nombramiento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertía también de que el elegido no duraría mucho sin obtener primero su beneplácito.