Dando valor a los desperdicios: una planta de tratamiento que mira al futuro

Dando valor a los desperdicios: una planta de tratamiento que mira al futuro

BEIJING, 9 de marzo de 2026

BEIJING, 9 de marzo de 2026

La mayoría desconoce o tiene una vaga idea de lo que ocurre con la basura luego de botarla y su posterior recolección.

En un mundo que lucha por una mayor protección del medio ambiente y busca formas innovadoras para transformar sus centros urbanos en ciudades ecológicas, el tema es de suma importancia. ¿Cómo eliminar los desperdicios de manera sostenible?

La Nueva Área de Xiong'an, una localidad ubicada a un par de horas de Beijing, nos ofrece una respuesta en la forma de una moderna planta de tratamiento que busca erradicar la basura, pero creando valor en el camino.

Un diseño no industrial da paso a un vasto parque con lagos, bosques y pastizales en la superficie y amplias instalaciones subterráneas con tecnología líder en el campo te dan la bienvenida, sin rastro de olores ni contaminantes.

Sus protagonistas nos explican al detalle el proceso, desde la entrada de los camiones por canales especiales, la descarga, el depósito, la fermentación y la incineración de la basura hasta su conversión en energía eléctrica y calefacción.

Se trata de un sistema integral de eliminación completa que pone atención hasta al más mínimo detalle. Las aguas y los gases residuales se reutilizan, al igual que lo queda tras la incineración e incluso la grasa de los desechos de cocina encuentra un uso.

En un viaje fascinante, descubrimos que en una ciudad verde, de la basura nace algo nuevo y la frase "los desperdicios son tesoros" cobra sentido.

