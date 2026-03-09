1-1. Espanyol y Oviedo empatan en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat (Barcelona, España), 9 mar (EFE).- Espanyol y Oviedo firmaron un empate en el RCDE Stadium después del gol de Reina, que adelantó a los asturianos en el minuto 8, y de Kike García por parte de los catalanes en el 36, un empate que no se deshizo en la segunda mitad.

Los catalanes mandaron claramente en el primer tiempo, pero su dominio se diluyó progresivamente a medida que avanzaba el choque. El Oviedo, que sufrió un monólogo ofensivo en los 45 minutos iniciales, tuvo ocasiones de peligro y amenazó con romper el equilibrio en el tramo final.

El Espanyol fue de más a menos ante su afición y no pudo firmar, contra el colista, su primera victoria en este 2026. El Oviedo, por su parte, suma un punto después de dos derrotas consecutivas contra Atlético de Madrid (0-1) y Rayo Vallecano (3-0).