Zelenski teme pérdida del apoyo a Ucrania ante una guerra prolongada en Oriente Medio

Berlín, 8 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este domingo su temor ante la posibilidad de una guerra prolongada en Oriente Medio y el consecuente desplazamiento de la atención hacia esa región, lo cual se traducirá en menos apoyo y menos defensa aérea a Ucrania.

"No vemos avances en las negociaciones de paz. Si no se logra una paz duradera o un alto el fuego en los primeros días del conflicto, existe un gran riesgo de que este se prolongue. Sin duda, esto afectará a la situación en Ucrania. Menos atención significa menos apoyo. Menos apoyo significa menos defensa aérea", escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.

Expresó su esperanza de que la guerra en Oriente Medio no sea larga, no sólo porque le preocupe Ucrania, señaló, "sino porque cualquier pérdida es una tragedia".

Agregó que Rusia ayuda al régimen iraní y que se sabe lo que ya le ha proporcionado, pero no el volumen de lo que está dispuesta a transferir.

"Es positivo que el régimen iraní no suministre a Rusia misiles y otros tipos de armamento que se utilizan para atacar a Ucrania", dijo, pero "al mismo tiempo, la atención se desplaza hacia Oriente Medio", añadió.

Berlín, 8 mar (EFE).- El primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este domingo el apoyo efectivo y en todos los ámbito de los Países Bajos a Ucrania en la primera visita del nuevo primer ministro neerlandés, Rob Jetten, a Kiev desde que asumiera el cargo en febrero pasado.

"Los Países Bajos nos han apoyado desde los primeros días de esta guerra y en muchos aspectos: apoyo en materia de defensa, asistencia a nuestro sector energético, apoyo a las sanciones contra Rusia, así como apoyo político a Ucrania. Gracias por ello", escribió Zelenski en un mensaje en X.

También dio las gracias a Jetten "por esta visita tan simbólica" casi inmediatamente después de comenzar su labor al frente del nuevo Gobierno, indicó.

Agregó que informó al primer ministro sobre la situación en el campo de batalla y los ataques rusos, que no cesan ni un solo día, y subrayó que Ucrania necesita "un apoyo estable y constante todos los días mientras la guerra continúe".

En este sentido, afirmó que los Países Bajos demuestran exactamente el tipo de apoyo que funciona con mayor eficacia, con un volumen anual predecible de 3.000 millones de euros.

Además, señaló que los Países Bajos también están invirtiendo en la iniciativa PURL, crucial para Ucrania y que permite al país invadido adquirir misiles de defensa aérea, recordó.

"Es importante que estemos produciendo armas junto con los Países Bajos, y sin duda continuaremos y ampliaremos este trabajo conjunto. Esto también se recoge en la declaración conjunta que hemos adoptado hoy. Lo hemos discutido en detalle durante la reunión: inversiones, licencias y posibles volúmenes de producción", informó.

Jetten, por su parte, explicó a través de su cuenta de X que esta mañana visitó un barrio de la capital afectado por los ataques rusos y participó, posteriormente, junto al presidente ucraniano, en una ofrenda floral en el Muro del Recuerdo a los caídos en la guerra de agresión rusa.

"Cuando uno se encuentra aquí, en medio de edificios bombardeados, es cuando realmente se percibe el enorme sufrimiento y la injusticia que la agresión rusa está causando aquí", escribió.

Agregó que los Países Bajos siguen apoyando sin reservas a Ucrania y la lucha que los ucranianos libran cada día contra la agresión rusa.

"No solo luchan por su libertad, sino también por la libertad de Europa. Para subrayar nuestro apoyo a los ucranianos, hoy me encuentro en Kiev", afirmó.

Al mismo tiempo dijo sentir una gran admiración por los voluntarios con los que había podido hablar y que arriesgan sus propias vidas al salvar cada día a personas que han sido víctimas de los ataques rusos.