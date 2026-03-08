Temas del día de Internacional del domingo 8 de marzo (19:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington- En el noveno día de la guerra en Oriente Medio, Israel bombardeó por primera vez Beirut y atacó 400 objetivos en Irán, mientras los ayatolás elegían a su nuevo líder supremo y la cifra de muertos en el Líbano se elevaba a 394.

Teherán - Ya había llegado el amanecer, pero parecía que seguía la noche. Unas enormes y espesas nubes negras cubrían Teherán esta mañana y las gotas que cayeron dejaban restos negruzcos y químicos. Parecía que llovía gasolina. Por Jaime León. (Texto)(Foto)(Vídeo)

- Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

- El Ejército israelí reiteró que atacará a quien sea el sucesor. Trump dijo que no durará mucho si no cuenta con su visto bueno.

- El Ejército de Israel lanzó este domingo por la tarde una nueva ola de bombardeos "a gran escala" en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán, según un comunicado de las fuerzas armadas.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este domingo un vídeomensaje al pueblo iraní en el que afirma que "el momento de la verdad se acerca" e invita a los habitantes de Irán a liberarse "del yugo de la tiranía".

- El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, informó el ministro libanés de Salud Pública.

- Al menos 19 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, en un bombardeo israelí contra un edificio en la localidad libanesa de Sir al Gharbiya, al sur del país. Y cuatro personas murieron en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut. (Texto) (Foto)

- Un edificio en el centro de Tel Aviv y una sinagoga de Beith Shemesh -a 30 kilómetros de Jerusalén- han sido los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento. (crónica) (Texto)(Foto)(Vídeo)

- Varios colonos mataron a tiros este domingo a dos palestinos en la ciudad de Abu Falah, al noreste de Ramala (Cisjordania), lo que eleva a cinco los palestinos asesinados por colonos judíos desde que estalló la guerra contra Irán, y tres palestinos murieron, uno de elos un niño, y cuatro más resultaron heridos por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza.

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - Colombia va a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en una jornada en la que también se votarán tres consultas de partidos de izquierda, centro y derecha para elegir candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo.

VENEZUELA EEUU

Caracas- Con una producción muy inferior a los 3 millones de barriles diarios que alcanzó en los 90, Venezuela vuelve a tomar relevancia en el tablero petrolero en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que tiene en vilo el suministro global ante las amenazas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde cruza el 20 % del crudo mundial.

DÍA MUJER

Redacción Internacional - Se celebra el Día Internacional de la Mujer con marchas en numerosas ciudades de todo el mundo.

- Decenas de mujeres viudas por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y sus hijos tratan de salir adelante juntas, reunidas en un campamento de desplazados en Jan Yunis, sur del enclave palestino, donde la supervivencia se ha convertido en su lucha diaria. (Texto) (Foto) (Vídeo).

- Mientras miles de hombres luchan desde hace años lejos de sus familias en el frente para defender Ucrania, las mujeres ucranianas también sienten la carga creciente de la guerra rusa, ya que compaginan el trabajo, el cuidado de los hijos y otras responsabilidades diarias con el esfuerzo de mantener vivas las relaciones con sus parejas. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto)

- El movimiento feminista chileno sale a las calles un año más para reivindicar los derechos de las mujeres y alertar de los retrocesos que suponen las convicciones ultracatólicas del próximo mandatario, José Antonio Kast, quien en sus tiempos de diputado votó en contra del aborto y la píldora del día después. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Miles de mujeres salen a las calles este 8 de marzo en México en el marco del Día Internacional de la Mujer en medio de la violencia contra las mujeres que sigue persistiendo en el país, con más de 2.000 feminicidios en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una marcha por la liberación de las presas políticas en Venezuela. (Texto) (Foto) (Video)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - En las elecciones regionales del estado federado alemán de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, los Verdes habrían obtenido el 32,0 % de los votos, la CDU del canciller Merz, el 29 % y la ultraderechista AfD, el 17,5 % tras duplicar sus resultados, según las proyección de la televisión pública ZDF al cierre de los colegios.

MODA PARÍS

París - Las firmas Lacoste y Jean-Paul Gaultier muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

