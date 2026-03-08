Sheinbaum reconoce el trabajo de las mujeres en las Fuerzas Armadas en el 8M

Ciudad de México, 8 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció en el Día Internacional de la Mujer (8M) la inclusión de la población femenina en las Fuerzas Armadas como “un paso hacia la igualdad” y destacó la importancia de nombrar a las mujeres en la historia para “erradicar la violencia” de género.

“Su presencia ha enriquecido la vida militar y a México, ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte, cuando una mujer avanza: avanzamos todas”, declaró la mandataria durante el acto oficial realizado en Campo Marte, en la Ciudad de México.

Frente a cientos de elementos de las Fuerzas Armadas, la gobernante mexicana, instó a seguir construyendo un país donde “ninguna mujer tenga límites” y en el que “la igualdad sea una realidad cotidiana”.

“Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro estamos construyendo un país más justo”, expresó tras haber dado lectura a los logros de 24 mexicanas en la historia como: Leona Vicario, Rita Cetina, Josefa Ortiz Téllez-Girón.

La mandataria en su figura como comandante suprema de las Fuerzas Armadas también resaltó el orgullo que representan las mujeres “con uniforme” este 8M, al ser “un ejemplo para las niñas, familias y la nación”.

“Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas, y esas niñas entienden algo muy simbólico: ellas también pueden hacerlo”, añadió.

La titular del Ejecutivo recalcó que en su Gobierno se le está recordando a las niñas “todo lo que pueden ser”, desde presidentas hasta “servir a las Fuerzas Armadas de México”.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, ahondó sobre el legado de las mexicanas en el Ejército, quienes comenzaron a incorporarse a sus filas desde 1934, y que actualmente son 42.600, de las cuales 7.000 se han integrado en la administración de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024.

“En la presente administración se ha dado un paso firme hacia adelante al incorporar plenamente a las mujeres militares en todas las unidades operativas donde ejercen el mando y conducen a sus tropas por igual”, acentuó.

Y añadió que en este ciclo lectivo de 2026 se graduarán 1.560 mujeres, lo que representa el mayor número registrado en la historia del sistema educativo militar.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández también recordó que este es el momento de la historia del país en el que “más mujeres se encuentran en el ejercicio del poder” y celebró que los espacios de las Fuerzas Armadas ya no sean espacios dominados por los hombres.

“Se pensaba que la fuerza, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión eran una cosa solo de hombres”, zanjó.

Asimismo, enumeró las “las acciones que están transformando vidas” en el marco de este Gobierno, como es la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la apertura de Centros Libres, “donde las mujeres encuentran asesoría jurídica y psicológica gratuita”, y el funcionamiento de la Línea de las Mujeres.

Esta es la segunda ocasión en la que Sheinbaum, la primera presidenta mujer de México, conmemora el 8M, un día en el que también miles de mexicanas salen a las calles para erradicar la violencia que arrebata la vida de diez mujeres al día en el país. EFE

(foto)(video)